ماء الأرز.. فوائد ساحرة لتغذية شعرك ونعومته

القاهرة - بوابة الوسط

تشكو معظم السيدات من تساقط الشعر وضعفه وتقصفه، وغالبا ما يلجأن إلى ماء الأرز لما له من الفوائد الجماليّة، لأنه يحتوي على فيتامين B، وفيتامين C، وفيتامين E، والعديد من المعادن، وثمانية من الأحماض الأمينيّة الأساسية، ويعد ماء الأرز إحدى الوصفات الرائجة مؤخرا للعناية الطبيعية بالشعر، ولكنه في الحقيقة معروف منذ آلاف السنين، واستخدمته نساء الصين قديما ولا يزال هذا التقليد الآسيوي موجودًا حتى اليوم، حسب موقع «مجلة الجميلة».

فوائد ماء الأرز للشعر

يحتوي الأرز على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والإينوزيتول وفيتامين هـ وفيتامين ج وعناصر غذائية أخرى رائعة لصحة الشعر. يضيف ماء الأرز البروتين والمواد المغذية للشعر ليجعله أكثر نعومة وقوة ولمعاناً.

وكشفت إحدى الدراسات أن مستخلص نخالة الأرز يضاعف أربع مرات من الكولاجين في بصيلات الشعر. كما أنه يساعد في تهدئة الالتهاب، ما يساهم في علاج تساقط الشعر ونموه.

فوائد غسول الشعر بماء الأرز:

- يساعد في منع تساقط الشعر

- يحسن مرونة الشعر لتقليل التكسر والشعر التالف

- يساعد على منع تقصف الأطراف

- يفك تشابك الشعر وينعمه

-ماء الأرز لإطالة الشعر وترطيبه

-تعرفي إلى فوائد ماء الأرز للبشرة

- يضيف البروتين لتقوية الشعر

- يحسن نسيج الشعر ويرطبه لتقليل تجعد الشعر

- يزيد من كثافة الشعر

- يقوي البصيلات

- يساعد في علاج قشرة الرأس

- يلطف التهابات فروة الرأس

كيفية استخدام ماء الأرز

نظرًا لأن علاج الشعر هذا يحتوي على مكونين طبيعيين فقط (الأرز والماء)، فهو آمن جدًا بشكل عام. جرى استخدام ماء الأرز لنمو الشعر وصحته بنجاح وأمان لسنوات عديدة.

ويمكن شطف الشعر بماء الأرز الذى يضيف الكثير من البروتين إلى الشعر. ولكنه قد يسبب الجفاف والتجعد والتكسر مع الإفراط في الاستخدام. ويعتمد ذلك على عدد مرات غسل شعركِ به، وبشكل عام، لا ينبغي استخدامه أكثر من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

طرق تحضير ماء الأرز

هناك عدة طرق مختلفة لصنع ماء الأرز بنفسك.

- يمكنك غلي الأرز في الماء أو نقعه أو تخميره، يُعتقد أن الطريقة المخمرة هي الأكثر فعالية وصحية للشعر، كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى، يساعد التخمير في تحرير المزيد من العناصر الغذائية التي تستخدمها أجسامنا.

- يمكنك استخدام ماء الأرز كقناع للشعر وتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة، أو استخدمه كشطف بسيط.

- أسهل الطرق هي استخدام البخاخ لوضعه على الشعر وفروة الرأس.

- اغسلي الشعر كالمعتاد، ضعي ماء الأرز (لمدة تصل إلى 20 دقيقة)، ثم اشطفيه واستخدمي البلسم.

السؤال الأبرز هنا هو: متى يمكن ملاحظة فرق واضح على الشعر؟ بحسب الخبراء فإن الفرق سيظهر من المرة الأولى ولكن بشكل تدريجي، ما يعني أنه مع كل مرة تستخدمين فيها ماء الأرز ستشعرين بتحسن خصلات شعرك، وهنا يمكنكِ استخدامه عدد مرات أقل وعلى فترات أكثر تباعدًا.