  • Alwasat News
Atwasat

ماء الأرز.. فوائد ساحرة لتغذية شعرك ونعومته

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 10:10 صباحا
ماء الأرز.. فوائد ساحرة لتغذية شعرك ونعومته
ماء الأرز وصفة أسيوية قديمة لجمال الشعر وتغذيته (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تشكو معظم السيدات من تساقط الشعر وضعفه وتقصفه، وغالبا ما يلجأن إلى ماء الأرز لما له من الفوائد الجماليّة، لأنه يحتوي على فيتامين B، وفيتامين C، وفيتامين E، والعديد من المعادن، وثمانية من الأحماض الأمينيّة الأساسية، ويعد ماء الأرز إحدى الوصفات الرائجة مؤخرا للعناية الطبيعية بالشعر، ولكنه في الحقيقة معروف منذ آلاف السنين، واستخدمته نساء الصين قديما ولا يزال هذا التقليد الآسيوي موجودًا حتى اليوم، حسب موقع «مجلة الجميلة».

فوائد ماء الأرز للشعر
يحتوي الأرز على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والإينوزيتول وفيتامين هـ وفيتامين ج وعناصر غذائية أخرى رائعة لصحة الشعر. يضيف ماء الأرز البروتين والمواد المغذية للشعر ليجعله أكثر نعومة وقوة ولمعاناً.
وكشفت إحدى الدراسات أن مستخلص نخالة الأرز يضاعف أربع مرات من الكولاجين في بصيلات الشعر. كما أنه يساعد في تهدئة الالتهاب، ما يساهم في علاج تساقط الشعر ونموه.

فوائد غسول الشعر بماء الأرز:
- يساعد في منع تساقط الشعر
- يحسن مرونة الشعر لتقليل التكسر والشعر التالف
- يساعد على منع تقصف الأطراف
- يفك تشابك الشعر وينعمه

-ماء الأرز لإطالة الشعر وترطيبه
-تعرفي إلى فوائد ماء الأرز للبشرة
- يضيف البروتين لتقوية الشعر
- يحسن نسيج الشعر ويرطبه لتقليل تجعد الشعر
- يزيد من كثافة الشعر
- يقوي البصيلات
- يساعد في علاج قشرة الرأس
- يلطف التهابات فروة الرأس

كيفية استخدام ماء الأرز
نظرًا لأن علاج الشعر هذا يحتوي على مكونين طبيعيين فقط (الأرز والماء)، فهو آمن جدًا بشكل عام. جرى استخدام ماء الأرز لنمو الشعر وصحته بنجاح وأمان لسنوات عديدة.
ويمكن شطف الشعر بماء الأرز الذى يضيف الكثير من البروتين إلى الشعر. ولكنه قد يسبب الجفاف والتجعد والتكسر مع الإفراط في الاستخدام. ويعتمد ذلك على عدد مرات غسل شعركِ به، وبشكل عام، لا ينبغي استخدامه أكثر من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

طرق تحضير ماء الأرز
هناك عدة طرق مختلفة لصنع ماء الأرز بنفسك.
- يمكنك غلي الأرز في الماء أو نقعه أو تخميره، يُعتقد أن الطريقة المخمرة هي الأكثر فعالية وصحية للشعر، كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى، يساعد التخمير في تحرير المزيد من العناصر الغذائية التي تستخدمها أجسامنا.

- يمكنك استخدام ماء الأرز كقناع للشعر وتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة، أو استخدمه كشطف بسيط.
- أسهل الطرق هي استخدام البخاخ لوضعه على الشعر وفروة الرأس.
- اغسلي الشعر كالمعتاد، ضعي ماء الأرز (لمدة تصل إلى 20 دقيقة)، ثم اشطفيه واستخدمي البلسم.

السؤال الأبرز هنا هو: متى يمكن ملاحظة فرق واضح على الشعر؟ بحسب الخبراء فإن الفرق سيظهر من المرة الأولى ولكن بشكل تدريجي، ما يعني أنه مع كل مرة تستخدمين فيها ماء الأرز ستشعرين بتحسن خصلات شعرك، وهنا يمكنكِ استخدامه عدد مرات أقل وعلى فترات أكثر تباعدًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حملوا الأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية

حملوا الأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون ...
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم

ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم
زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي

زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي
مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا

مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»

إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في...
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»

الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا

فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي

اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
«السحّاب».. علامة مهمة للتعرف على الحقائب الفاخرة
«السحّاب».. علامة مهمة للتعرف على الحقائب الفاخرة
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة
ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر...
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة...
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها...
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة...
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة...
المزيد
ماء الأرز.. فوائد ساحرة لتغذية شعرك ونعومته
ماء الأرز.. فوائد ساحرة لتغذية شعرك ونعومته...
مديرية أمن جالو تخصص 10 آلاف لتر وقود لمخابز البلدية
مديرية أمن جالو تخصص 10 آلاف لتر وقود لمخابز البلدية...
4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة
4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة...
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة...
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة...
المزيد