ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

ماسك الموز والقهوة للوجه من أفضل الماسكات التي تعتني ببشرتك وتخلصك من التجاعيد وتمنحك بشرة نقية في وقت قصير وله فوائد عديدة حيث يعتبر مقشرا طبيعيا للبشرة، وإزالة خلايا الجلد الميتة، ويعمل على تحفيز تدفق الدم نحو الجلد مما يجعل البشرة تبدو صحية بسبب انتظام الدورة الدموية، حسب موقع «سيدتي».

المكونات:

1- ربع كوب من القهوة المطحونة.

2- نصف حبة موزة ناضجة.

3- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

- قومي بتقطيع الموز واخلطيه جيدا مع زيت الزيتون والقهوة المطحونة.

- وزعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

-الموز والخيار والأفوكادو للتخلص من إجهاد البشرة

-الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه

- قومي بغسل الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب لبشرتك.

ملحوظة: إذا كنت بحاجة إلى المزيد من مقشر الجسم، فاستخدمي نصف كوب إلى كوب واحد من القهوة المطحونة وموزة ناضجة وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.