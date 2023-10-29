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قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 10:20 صباحا
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه
الخيار والعسل والشوفان من أفضل الوصفات الطبيعية للبشرة (أرشيفية: الإنترنت)
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تحتاج البشرة إلى عناية واهتمام خاص بها، حتى تظهر بشكل صحي ومشرق. لذلك تتبع كل امرأة روتين عناية بالبشرة خاصا بها. وعلى الرغم من كثرة منتجات العناية بالبشرة في الأسواق، فإنه لا يزال من الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية، حيث إنها آمنة وخالية من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى أنها تمد البشرة بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لها. ويعد كل من الخيار وعسل النحل والشوفان من أهم المكونات الطبيعية المفيدة للوجه، حسب موقع «ثقف نفسك».

فوائد قناع الخيار والعسل والشوفان على البشرة:
يعمل القناع على امتصاص كل الزيوت التي تترسب في مسام الجلد عند تركه على الوجه لأكثر من خمس دقائق. كما أنه يسهم مع الاستمرار في تطبيقه بانتظام في اختفاء الرؤوس السوداء تماماً بشكل تدريجي.

ويعد الخيار مكونا رئيسيا في هذا القناع، حيث إنه يحتوى على مادة السيليكا التى تمتلك القدرة على تثبيت النسيج الضام للجلد بإحكام، مما يساعد في إخفاء التجاعيد وإظهار البشرة أصغر سنا، وله كذلك تأثير فعال في التقليل من البقع الداكنة وتصبغات البشرة، وأيضا تحسين الملمس العام للبشرة، مما يجعلها مشدودة وصحية.

المكونات:
- حبة خيار مقطعة شرائح.
- ربع كوب من اللبن الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- من واحد إلى واحد وربع كوب من الشوفان (حسب محتوى الماء الذي يوجد في الخيار).

طريقة التحضير:
- اخلطي اللبن الزبادي مع الخيار في الخلاط، لتشكيل عجينة تُصب في وعاء.
- ضيفي إليهما عسل النحل والشوفان (ربع كوب في المرة الواحدة).
- امزجى المكونات بعد ذلك في الخلاط حتى تحصلين على معجون سميك.

-الخيار والشوفان لتقشير الجسم
-شرائح الخيار للتخلص من انتفاخ العيون في 30 دقيقة

- ضعى المعجون في الفريزر من 5 إلى 15 دقيقة حتى يبرد ويتجمد.
- وزعي المعجون على وجهك بالتساوي مع تجنب منطقة أسفل وحول العينين.
- اتركي القناع على وجهك من 10 إلى 15 دقيقة.
- اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ، ثم جففيه بمنشفة ناعمة نظيفة.
- في النهاية، ضعي كريما مرطبا مناسبا لنوع بشرتك.

إذا كنت تريدين الحصول على بشرة مشرقة وصحية خالية من المشاكل والتجاعيد، فلا تترددين في تطبيق قناع الخيار والعسل والشوفان على بشرتك مرتين أسبوعيا.

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