فوائد ماسك القهوة للوجه...

قد يعطيك كوب القهوة الصباحي جرعة نشاط لبداية اليوم، بالإضافة لذلك تتميز القهوة بفوائد عدة للبشرة. ويمنح ماسك القهوة الوجه عديد الفوائد، حسب موقع «الطبي».
فوائد ماسك القهوة الوجه
-يقلل فرط التصبغات لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.
-يعالج ويمنع ظهور حب الشباب، لامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا.
-يعالج الهالات السوداء لاحتوائه على الكافيين الذي يوسع الأوعية الدموية تحت العين.
-يقلل من شيخوخة البشرة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للتصبغات.
-يعالج حروق الشمس ويسهم في تخفيف أعراضها.
-يهدئ ويقلل من تهيج البشرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.
مكونات ماسك القهوة
ربع كوب من مسحوق القهوة.
2 ملعقة كبيرة من الحليب غير المحلى.
-القهوة والبزار لشد البشرة وإعادة نضارتها
-تخلصي من «السيلوليت» بالقهوة والسكر
طريقة التحضير:
-يخلط مسحوق القهوة مع الحليب في وعاء، ويقلب جيدا حتى يصبح عجينة متماسكة.
-تغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ، للعمل على فتح مسامات البشرة، ثم يوزع الماسك على الوجه والرقبة.
-يترك الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة تقريبا.
-ينزع الماسك من على البشرة، وتغسل جيدا بالماء الجاري.
يمكن تطبيق ماسك القهوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
تعليقات