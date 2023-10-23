  • Alwasat News
Atwasat

فوائد ماسك القهوة للوجه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 09:32 صباحا
فوائد ماسك القهوة للوجه
قناع القهوة لتفتيح البشرة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio


قد يعطيك كوب القهوة الصباحي جرعة نشاط لبداية اليوم، بالإضافة لذلك تتميز القهوة بفوائد عدة للبشرة. ويمنح ماسك القهوة الوجه عديد الفوائد، حسب موقع «الطبي».

فوائد ماسك القهوة الوجه
-يقلل فرط التصبغات لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.
-يعالج ويمنع ظهور حب الشباب، لامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا.
-يعالج الهالات السوداء لاحتوائه على الكافيين الذي يوسع الأوعية الدموية تحت العين.
-يقلل من شيخوخة البشرة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للتصبغات.
-يعالج حروق الشمس ويسهم في تخفيف أعراضها.
-يهدئ ويقلل من تهيج البشرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

مكونات ماسك القهوة
ربع كوب من مسحوق القهوة.
2 ملعقة كبيرة من الحليب غير المحلى.

-القهوة والبزار لشد البشرة وإعادة نضارتها
-تخلصي من «السيلوليت» بالقهوة والسكر

طريقة التحضير:
-يخلط مسحوق القهوة مع الحليب في وعاء، ويقلب جيدا حتى يصبح عجينة متماسكة.
-تغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ، للعمل على فتح مسامات البشرة، ثم يوزع الماسك على الوجه والرقبة.
-يترك الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة تقريبا.
-ينزع الماسك من على البشرة، وتغسل جيدا بالماء الجاري.

يمكن تطبيق ماسك القهوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف
مزيل طبيعي لطلاء الأظافر
مزيل طبيعي لطلاء الأظافر
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها...
بالفيديو.. طريقة طبيعية لتحديد الحواجب الفاتحة
بالفيديو.. طريقة طبيعية لتحديد الحواجب الفاتحة...
3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه
3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه...
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها...
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف...
المزيد
فوائد ماسك القهوة للوجه
فوائد ماسك القهوة للوجه...
طريقة تحضير ماسك الشوفان للبشرة
طريقة تحضير ماسك الشوفان للبشرة...
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟...
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس...
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك...
المزيد