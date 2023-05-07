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القهوة والبزار لشد البشرة وإعادة نضارتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:38 صباحا
القهوة والبزار لشد البشرة وإعادة نضارتها
أقنعة منزلية طبيعية من القهوة لشد البشرة والعمل على نضارتها (الإنترنت)
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للقهوة فوائد عديدة للبشرة، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتسهم في شد البشرة ومنحها النضارة والإشراقة الرائعة.
لذلك نقدم إليك ثلاثة أقنعة منزلية طبيعية تحتوي على القهوة كمكون أساسي لشد البشرة والعمل على نضارتها وحيويتها، وفقا لموقع «جمالك».

ماسك القهوة والعسل للوجه
- يعد ماسك القهوة والعسل للوجه من أسهل الوصفات التي تحتوي على القهوة للبشرة، وهو مزيج مثالي لترطيب البشرة وتقليل ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.
المكونات
ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة
ملعقة كبيرة من العسل
ملعقتان صغيرتان من الشوفان (اختياري).

طريقة التطبيق
- اخلطي هذين المكونين جيدا في وعاء صغير، ضعي المعجون على وجهك بالكامل، ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين.
- إذا أضفتي الشوفان فيمكن زيادة بعض قطرات الماء حتى لا يكون المعجون يابسا جدا.
- اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء البارد.
- إذا كانت بشرتك حساسة فلا تفركيه بشدة قبل الشطف.

ماسك القهوة البزار والحليب
- يتميز البزار بخصائصه المضادة للالتهابات وفيتامين سي، ومزجه مع القهوة يساعد على إزالة البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة، بينما يقلل الزبادي من زيوت البشرة الزائدة ويغذيها.

المكونات
ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
ملعقة كبيرة من الكركم.
ملعقة كبيرة من الحليب.
طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات جيدا في وعاء لتشكيل معجون خالِ من التكتلات، ضعي المعجون بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- دلكي وجهك بلطف بحركة دائرية واغسليه بالماء الدافئ للحصول على بشرة أكثر إشراقا.

ماسك القهوة وزيت جوز الهند
قناع القهوة وزيت جوز الهند، فمن المعروف أن زيت جوز الهند عامل ترطيب رائع ويقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر.
المكونات
ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر.
طريقة التطبيق
- امزجي القهوة مع زيت جوز الهند لعمل عجينة ووزعيها بالتساوي على وجهك ورقبتك واتركيها 15 دقيقة.
- اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه جيدا.
- امسحي وجهك ببعض نقاط ماء الورد لمزيد من النضارة.
- استخدمي هذا القناع مرتين أسبوعيا وستلاحظين النتائج.

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