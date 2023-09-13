شامبو من النعناع والأرجان للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف الشعر، التي ترجع إلى استخدامهن المواد الكيميائية الموجودة داخل الشامبو والبلسم، والتي تشمل البارابين والسيليكون، ولها آثار سلبية وضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.

لذلك نقدم إليكِ بالخطوات طريقة صنع شامبو طبيعي من دون أي «كيماويات»، يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق

كوب نعناع

ملعقة زيت أرجان

فازلين

زيت لافندر

زيت لوز حلو

- ضعي 4 ملاعق من الفازلين في وعاء، ثم اضيفي ربع كوب من الماء وبضع قطرات من زيوت اللوز واللافندر والأرجان، و½ كوب من النعناع، ورجيها جيدا، واحفظيها في عبوة نظيفة حتى وقت الاستخدام، وينصح باستخدامه مرتين أسبوعيا.