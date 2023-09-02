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ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة وردية وفقدان في الوزن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:50 صباحا
ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة وردية وفقدان في الوزن
ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
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توجد الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في مدينة فينيسيا الإيطالية، لحضور مهرجانها السينمائي الذي بدأ أخيرا.

وخطفت «ريا» الأنظار، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها عقب خسارتها وزنا كبيرا، وجاءت مرتدية فستانا من تصميم اللبناني جورج حبيقة، من التل المطرز بألوان الأزرق والأخضر والذهبي والبنفسجي. ووصل سعر الفستان إلى 13350 دولارا. شاهده من موقع بيعه، وفقا لموقع «في الفن».

وحرصت الإعلامية اللبنانية على تطبيق تسريحة شعر ناعمة تبزز ملامح جمال وجهها، مع مكياج هادي تناسب مع إطلالتها الوردية المبهجة. شاهدي معنا الصور، واستوحي منها إطلالتك.

انطلقت الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي ليلة الأربعاء 30 أغسطس 2023، بحضور كل النجوم، من بينهم رئيس لجنة التحكيم المخرج دامين تشازيل، وأعضاء اللجنة: جين كامبيون وشو كي ومارتين مكدوناه ولورا بوتغا وسانتياجو ميتري، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المشاركين بأفلامهم مثل آدم درايفر، بطل فيلم Ferrari، الذي يلعب فيه دور مؤسس ماركة السيارات الشهيرة إنزو فيراري.

ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
ريا أبي راشد ترتدى فستانا بتوقيع اللبناني جورج حبيقة في فينيسيا (الإنترنت)
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