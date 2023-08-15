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سفير ألمانيا لدى ليبيا يدعو إلى وقف العنف والكف عن التصعيد في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 06:20 مساء
سفير ألمانيا لدى ليبيا يدعو إلى وقف العنف والكف عن التصعيد في طرابلس
سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت-أرشيفية.
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علق سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على الأحداث الجارية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، داعيًا الأطراف جميعها إلى وقف أعمال العنف، والكف عن التصعيد.
وأكد السفير الألماني، خلال تدوينة بموقع «إكس» (تويتر سابقا)، دعمه دعوات المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إلى الأطراف جميعها لتغليب لغة العقل.

باتيلي يدعو إلى إيلاء الأولوية لحماية المدنيين
في وقت سابق اليوم، عبر باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، عن «عميق قلقه إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس»، داعيًا «الأطراف لوقف العنف، وإيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين».
كما نددت البعثة الأممية بالاشتباكات المسلحة الجارية في طربلس، معبرة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

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ماذا يحدث في طرابلس؟
تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.
كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد به شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».
 

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