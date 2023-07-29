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الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 10:28 صباحا
الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة
يطلق على مسام الساق الواسعة «Strawberry legs»، وذلك لشكلها المشابه للفراولة (الإنترنت)
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تعاني بعض النساء مسامات الساق والشعر تحت الجلد، وتبدو أكثر بروزاً بعد عملية نزع الشعر الزائد، وغالباً ما تحتوي على البكتيريا والزيوت والجلد الميت، وحين يتعرض الزيت إلى الهواء ويتأكسد تظهر نتوءات صغيرة على الجلد سوداء اللون. يطلق على هذه الظاهرة مصطلح «Strawberry legs»، وذلك لشكلها المشابه للفراولة بسبب إحمرار الجلد والبقع الداكنة الصغيرة التي تشبه بذور الفراولة، وفقا لموقع «الجميلة».

علاج مسام الساق والشعر تحت الجلد
تتنوع الطرق التي يمكن من خلالها علاج مسام الساق والشعر تحت الجلد بين العلاجات الطبية وبين العلاجات التي يمكن القيام بها في المنزل.
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العلاجات الطبية
الليزر:
- يعد علاج مسام الساق بالليزر فعالاً وآمناً في الوقت نفسه، وقد يحتاج من جلستين إلى 6 جلسات.

الأدوية المضادة للالتهاب:
- قد يصف الطبيب أدوية فموية، لعلاج الالتهابات الفطرية التي تؤدي إلى حدوث مسامات الساق والشعر تحت الجلد.

التحليل الكهربائي:
- هو أحد الطرق الطبية لإزالة الشعر، وتستخدم فيه الكهرباء لاستهداف بصيلات الشعر وإيقاف نموها، مما يقلل من احتمال ظهور مسام الساق والشعر تحت الجلد.

العلاجات الطبيعية
التقشير
- يلعب التقشير دوراً في التخفيف من فرص نمو الشعر تحت الجلد، والتخلص من مسام الساق، إذ يعمل على تطهيرها من بكتيريا، وإزالة الخلايا الميتة من طبقة الجلد.
الفرشاة الجافة
- يجرى استخدام الفرشاة الجافة في تنظيف الساقين بحركات دائرية قبل أو بعد الاستحمام، وينصح بنقع الجلد من 5 إلى 10 دقائق في الماء الدافئ.
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها

طريقة إزالة الشعر
- تلعب الطريقة المتبعة لإزالة الشعر دوراً مهماً في ظهور مسام الساق، لذا من المهم اتباع الطريقة الملائمة التي ينصح بتحديدها من قِبل الطبيب. وفي حال اعتماد الحلاقة، ينصح بالتأكد من حدة شفراتها، وتمريرها باتجاه نمو الشعر من أعلى إلى أسفل، وليس العكس. كما يمكن اللجوء إلى الماكينات التي توفر إزالة كاملة ودقيقة للشعر، مما يمنع عودته في وقت قصير، مقارنة بشفرة الحلاقة.

الماسكات الطبيعية
يمكن أيضاً اللجوء إلى الماسكات الطبيعية التي تعمل على تقشير بشرة الساق، وإزالة خلايا الجلد المتراكمة في المسام، وتطهيرها من الجراثيم والبكتيريا التي تسهم في ظهور مسام الساق، وفيما يلي بعض منها:
القهوة
- تمزج كمية مناسبة من القهوة المطحونة، أي البن، مع القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- يوزع الخليط على بشرة الساق، ثم يفرك بحركات دائرية لطيفة.
- استحمي بالماء الساخن.

صودا الخبز
- تنقع الساقان في حوض الاستحمام لـ¼ ساعة من أجل تفتيح المسام وترطيب الجلد، مما يساعد في سهولة تقشيره.
- تمزج 3 ملاعق أو أكثر من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء.
- تفرك الساق بالخليط بحركات دائرية لطيفة لمدة تتراوح بين 3 - 4 دقائق، ثم تغسل بالماء الفاتر.
- بعد ذلك، تمزج ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع قطرتين من زيت شجرة الشاي.
- تفرك الساق بمزيج الزيتين لـ5 دقائق، ثم يترك حتى تمتصه بشرة الساق تماماً، ثم تغسل بالماء الفاتر.

الخيار
- تضرب حبتان من الخيار في الخلاط الكهربائي، ثم يوضع السائل في خرقة من القماش، لاستخراج عصيره.
- يوزع على بشرة الساق، ثم تدلك بحركات دائرية لطيفة.
- يترك 10 دقائق، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

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