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البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 02:47 مساء
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
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تعرضت البدلة الكلاسيكية إلى عمليات تجميل فككتها وأضفت عليها نعومة ولمسات «سبور» منحتها جرعة ديناميكية وفي الوقت ذاته أكسبتها شعبية، لكن هذه الانتعاشة جاءت على حساب ربطة العنق، التي كانت لا تفارق البدلة إلا في حالات نادرة. فقد تعرضت ربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء لتجاهل شبه تام، باستثناء إطلالات قليلة جدًا وحتى هذه تعرضت فيها لعمليات تنحيف قاسية جعلتها لا تظهر للعيان من بعيد.

هذه التغييرات يقودها جيل شاب نجح في فرض أسلوبه وميوله على الساحة بفضل إمكاناته المادية العالية حتى أعرق بيوت الأزياء الإيطالية والإنجليزية، مثل «كيتون» و«زيغنا» و«جيفز آند هوكس» إلى جانب علامات مثل «بيليونير» وغيرها، أذعنت لرغباته وتسعى لمراضاته بـ«نعومة ورقة»، وبما أن المعارض وعروض الأزياء هي البوصلة التي تُسلط لنا الضوء على اتجاهات الموضة، فإن نظرة سريعة لما يجري منذ بداية هذا الشهر في معرض «بيتي أومو» بفلورنسا الإيطالية، وعروض الأزياء في كل من ميلانو وباريس تشير إلى أن الخريطة الشرائية أثرت بشكل مباشر على الماكينة الإبداعية.

 الأناقة الرجالية في الماضي
فشتان بين صورة الأناقة الرجالية في الماضي حين كانت داكنة وحيادية وبينها اليوم، حيث تلوَنت بألوان الورود. تخففت كذلك من تفاصيل كانت في عهد الجيل السابق أساسية وأصبحت في عيون جيل اليوم ترتبط بأناقة «داندية» لم تعد تناسبه في ظل تسارع إيقاع الحياة العصرية وثقافة الانفتاح على الآخر وتقبل التنوع والاختلاف بكل أشكاله وألوانه.

هذا التزاوج بين الرسمي والـ«كاجوال» كان واضحًا أيضًا في عروض كل من ميلانو وباريس لربيع وصيف 2024. بالنسبة لبيير باولو بيتشيولي، مصمم دار «فالنتينو»، فإن الأمر كان عملية فلسفية وثقافية أعاد فيها تشكيل الهوية الذكورية إلى جانب طرحه تساؤلات حول ارتباط الماضي بالحاضر والمستقبل. بذلك ربط البدلة الرسمية كما عرفها الأجداد والآباء بالبدلة الشبابية، مستدلًا على هذا الترابط بجملة بليغة للكاتبة هانيا ياناغيهارا تقول «كبرنا كثيرًا إلى درجة أن أصبحنا شبابًا مرة أخرى». فدورة الحياة مستمرة وما يبدو قديمًا الآن كان جديدًا وربما ثوريًا في الماضي.

دار «برادا» قدمت هي الأخرى تشكيلتها، وهي من تصميم كل من ميوتشا برادا وراف سيمونز، وكل ما فيه يرمي إلى «تحرير جسد الرجل من كل ما هو تقليدي». وصرح راف سيمون بأن «من يتابع العرض يرى أزياء كلاسيكية للوهلة الأولى، لكن عند التدقيق فيها يتضح كم هي الصورة مختلفة». فالهدف هو تحريره ومنحه الراحة.

تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
تجاهل شبه تام لربطة العنق هذا الموسم من عروض الأزياء. (الإنترنت)
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