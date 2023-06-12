تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، وشاركت جمهورها بصور لإطلالتها في حفل الزفاف.

واختارت نعومي واتس إطلالة بسيطة بفستان أبيض من تصميم «أوسكار دي لا رينتا»، لكنه ليس من مجموعة الزفاف وكان فستانا أبيض من دون أكمام من خامة الجبير على شكل زهرة الليلي المائية وفقا لموقع «في الفن».

الفستان من «أوسكار دي لا رينتا» وسعره تسعة آلاف و754 دولارا.

يأتي زواج نعومي واتس من بيلي كرودب بعد ارتباطهما لمدة ست سنوات. تبلغ نعومي واتس من العمر 54 عاما، ولم تتزوج من قبل.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتك.

احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)

احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)

احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)