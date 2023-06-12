  • Alwasat News
Atwasat

تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 03:01 مساء
تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس
احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
alwasat radio

احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، وشاركت جمهورها بصور لإطلالتها في حفل الزفاف.

واختارت نعومي واتس إطلالة بسيطة بفستان أبيض من تصميم «أوسكار دي لا رينتا»، لكنه ليس من مجموعة الزفاف وكان فستانا أبيض من دون أكمام من خامة الجبير على شكل زهرة الليلي المائية وفقا لموقع «في الفن».

الفستان من «أوسكار دي لا رينتا» وسعره تسعة آلاف و754 دولارا.
يأتي زواج نعومي واتس من بيلي كرودب بعد ارتباطهما لمدة ست سنوات. تبلغ نعومي واتس من العمر 54 عاما، ولم تتزوج من قبل.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتك.

احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
احتفلت النجمة نعومي واتس مع حبيبها بيلي كرودب بزواجهما، مرتدية فستان من توقيع «أوسكار دي لا رينتا» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية

اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر

16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر
عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة الداخلية في القارة

عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة ...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو

تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا

غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
صابونة القرفة والزعتر للحفاظ على شباب بشرتك
صابونة القرفة والزعتر للحفاظ على شباب بشرتك
السعودي محمد آشي أول مصمم خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية في باريس
السعودي محمد آشي أول مصمم خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية في...
قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة
قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا...
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا...
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد...
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»...
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر...
المزيد
تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس
تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس...
شامبو من الأرغان لمحاربة الهيشان
شامبو من الأرغان لمحاربة الهيشان...
النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء
النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء...
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء...
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»...
المزيد