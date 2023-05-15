الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب هي أكثر عرضة لانسداد المسام بسبب الزيت الزائد والبكتيريا، مما يتسبب في ظهور حب الشباب والبثور من الأفضل حل المشكلة من الجذور من خلال تنظيف المسام من الداخل لذلك نقدم لكِ علاجات طبيعية لفتح المسام المسدودة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

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الليمون

- حين أن الليمون يحتوي على حامض الستريك الذي يساعد على تقشير بشرتكِ وإزالة أي بكتيريا عالقة بعمق من داخل مسامكِ، الليمون يساعد أيضا في تفتيح بشرتكِ، حيث يمكنك مزج عصير الليمون مع العسل أو دقيق الشوفان وتطبيق هذا الخليط كماسك للوجه.



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الفحم

- إذا كان هناك مغناطيس للبكتيريا في عالم العناية بالبشرة، فإنه الفحم المنشط يشتهر الفحم المنشط بامتصاص السموم وتنظيف البشرة، يدخل إلى المسام ويسحب الزيوت الزائدة العالقة بالداخل مما يساعد على تدفق الأكسجين.

- لذلك إذا كنتِ تريدين علاجا للمسام المسدودة، عليكِ تطبيق مسحوق الفحم النشط. حضري ماسك من مزج ملعقتين كبيرتين من مسحوق الفحم مع ملعقة كبيرة من ماء الورد وضعيه على وجهكِ يغسل بعد 20 دقيقة.