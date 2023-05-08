6 خطوات لتحويل مكياجك لمقاوم للمياه

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ بعض الخطوات السهل تطبيقها للحفاظ على مكياجك فترة أطول وجعله مقاما للمياه، وهذه الخطوات ستستفيدين منها كثيرا خاصة في فصل الصيف وحرارته والتعرض للعرق الشديد أو نزول المسبح أو البحر، تعرفي على الطرق معنا وفقا لموقع «جمالك».

بودرة التثبيت:

- يعلم الجميع أنها تساعد كريم الأساس الخاص بك على الاستمرار لفترة أطول. لكن هل تعلمين أنها تساعد أيضا في مقاومة الماء؟ ضعي كريم الأساس مع بيوتي بلندر وضعي البودرة المفضلة لديك في الأعلى. سيبقي مكياجك ثابتا طوال يوم على الشاطئ.

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ضعي طبقة من محدد العيون:

- الآن بعد أن قمت بضبط وجهك، استخدمي هذه التقنية للحفاظ على كحل العيون في مكانه. استخدمي محدد العيون الأسود أو البني أو الأزرق، وثبتيه في مكانه بظل كريمي بالدرجة نفسها.

ضعي حمرة خدود كريمية:

-الشيء الوحيد الذي يجعلنا نبدو مفعمات بالشباب هو أحمر الخدود الجيد. في بعض الأحيان يتلاشى أو يتلطخ عندما تكونين بالخارج على الشاطئ أو بجوار حمام السباحة. جربي صبغة الخد المخصصة للاستخدام على البشرة بدلا من ذلك أو حمرة الخدود الكريمية، والتي تلطخ (تلون) وجنتيك، بحيث يستمر اللون حتى تزيلين مكياجك. يمكنك أيضا وضع أحمر خدود آخر في الأعلى إذا كنت تريدين زيادة اللون.

الاسبراي المثبت:

-هل تعرفين الطبقة الشفافة التي يضعونها على سيارتك قبل الخروج من مغسلة السيارة للحماية من بقع الماء والأوساخ الأخرى؟ رذاذ التثبيت يفعل ذلك لمكياجك. سيشكل رش هذا الاسبراي بسخاء كخطوة أخيرة في روتينك طبقة يجعله صعبا للغاية بالنسبة لأشياء مثل العرق والرطوبة والماء لكسر إيقاع مكياجك وتلطيخه. إذا كنت تريدين تأمينا إضافيا، رشي قليلا قبل تطبيق كريم الأساس.

رطبي بجل خفيف الوزن:

- لتحضير الجل حول العينين، تخطي كريم العين الثقيل وجربي جل خفيف الوزن بدلا من ذلك يعتبر الجل مرطبا ولكنه ليس دهنيا وامتصاصه بسهولة أكبر وبسرعة أكبر بواسطة بشرتك، لذلك لا داعي للقلق بشأن غسله.