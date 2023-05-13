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درة بإطلالة بيضاء بتوقيع «Fendi»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 10:33 صباحا
درة بإطلالة بيضاء بتوقيع «Fendi»
شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
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نشرت النجمة درة مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بزي كامل من دار أزياء «Fendi»، باللون الأبيض اللوزي، وأصبحت حديث رواد «إنستغرام»، معلقين على بساطتها وأنافتها ونجاحها الدائم في اختيار ملابسها.

ظهرت درة وهي ترتدي كارديجان (جاكيت قصير)، قطنيا مضغوطا، مغلقا من الأمام بأزرار خفية وأساور مضلعة، وفتحة من منطقة الكوع في الذراعين، ويصل سعره إلى 1177 دولارا، شاهده من موقع بيعه.

ونسقته بالتعاون مع الإستايلست يمنى مصطفى، مع بنطلون فيسكوز واسع Cargo، مزين بشعار الدار «FF» معدنية، ويصل سعره إلى 1680 دولارا شاهده من موقع بيعه.
 

شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
شاهدي معنا صور إطلالة النجمة درة البيضاء من دار «Fendi» (الإنترنت)
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