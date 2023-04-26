جوزة الطيب واللافندر للتخلص من حبوب فروة الرأس

القاهرة - بوابة الوسط

تظهر حبوب فروة الرأس نتيجة إهمال تنظيف الشعر، أو زيادة في نشاط الغدد الدهنية في الفروة، وفي حالات أخرى التهاب في بصيلات الشعر، إكزيما، الإكزيما العصبية، الصدفية، أو الحصف الجلدي الذي يعرف أيضا بالقوباء، وهذه الأسباب الأخيرة تتطلب علاجا طبيا.

تنتشر حبوب فروة الرأس في شكل رؤوس حمراء وملتهبة، تمتد عشوائيا في الرأس، وعند جذور الشعر، وتتسبب في الشعور بالحكة والحرقان والألم، خصوصا عند لمسها أو تمشيط الشعر.

إليكِ بعض الطرق الطبيعية لعلاج مشكلة حبوب فروة الرأس وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

خلطة جوزة الطيب والحليب

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقتان كبيرتان من مسحوق جوزة الطيب.

4 ملاعق من الحليب السائل.

يخلط مسحوق جوزة الطيب الناعم مع الحليب، ليتشكل قوام سميك يوزع على الحبوب ويترك لنحو كحد أدنى قبل غسل الشعر بالماء والشامبو الخفيف. تكرر الخلطة 4 مرات أسبوعيا.

صودا الخبز

تعالج حبوب فروة الرأس وتقضي على العدوى الفطرية المسببة لظهور القشرة.

المكونات وطريقة التطبيق

¼ كوب كبير من الماء.

3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

تمزج المكونات وتدلك بها فروة الرأس بدلا من الشامبو، تترك لـ30 دقيقة قبل الشطف بالماء.