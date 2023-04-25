طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

تتصدر نبتة الألوفيرا قائمة الأعشاب المستخدمة في مستحضرات التجميل، خاصة تلك التي تعنى بالبشرة، فالجيل الذي تحتويه أوراقها المدببة يحتوي على 75 مركباً نشطاً يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ونقائها وعلى علاج مختلف مشاكلها.

و يعمل جِيل الألوفيرا على ترطيب البشرة بفضل تركيبته التي تحتوي على الأحماض الأمينية والماء بنسب عالية للغاية، إذ يتكون من 98% من الماء ويعمل على حبسه بين طبقات البشرة.

كما يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة كفيتامين E وC اللذين يغذيان البشرة ويحميانها من أشعة الشمس، الغبار، الدخان وغيرها من العوامل الخارجية المضرة بصحتها.

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

المكونات وطريقة التطبيق

جيل أربع ورقات من نبتة الألوفيرا.

نصف كوب من زيت الزيتون.

أربع ملاعق كبيرة من العسل.

250 غراماً من صابون الجلسرين.

خمس قطرات من زيت اللافندر.

- يُوضع صابون الجلسرين في وعاء على النار إلى أن يذوب ويُضاف له زيت اللافندر، العسل وجيل الألوفيرا.

- يوضع زيت الزيتون في حمام مائي ساخن لتدفئته، ثم يضاف إلى بقية المكونات مع التقليب المستمر، للحصول على مزيج بقوام كثيف ومتجانس.

- يُسكب الخليط في قالب من السيليكون ويُحفظ في البراد ليوم كامل وبذلك، يصبح صابون الألوفيرا جاهزاً للاستخدام.