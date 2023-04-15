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النشا والحلبة بديلا لفيلر الخدود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 02:54 مساء
النشا والحلبة بديلا لفيلر الخدود
خلطات طبيعية يمكنك تطبيقها في المنزل تعطيكي نتيجة الفيلر (الإنترنت)
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تسعى السيدات إلى محاولة نفخ الخدود وتكبيرها، بعيدا عن إجراء عمليات التجميل أو استخدام حيل المكياج التي تؤثر على طبيعة البشرة وإشراقها.
ويمنح تكبير الخدود منظرا جماليا للوجه، لذلك هناك بعض الطرق الطبيعية، التي تقوم بتكبير الخدود ونفخها، إضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية.
نقدم لك بعض هذه الطرق الطبيعية التي تأتي كبديل لـ«فيلر الخدود» مع الاستمرار في استخدامها.

خلطة زيت بذور الكتان وزيت اللوز
طريقة التحضير والتطبيق:
- وضع ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان في إناء كبير مع ملعقة كبيرة من زيت اللوزوملعقة كبيرة من زيت القمح، وخلط المكونات جيدا.
- القيام بعملية تدليك الخدين بشكل دائري لعدة دقائق قبل تطبيق الخليط نضع الخليط على الخدين ونتركه لمدة 10 دقائق فقط تكرار الخلطة مرة يوميا لمدة شهر للحصول على نتائج ملحوظة.

خلطة الزبادي والنشا
طريقة التحضير والتطبيق:
- نضع على علبة زبادي صغيرة ملعقة صغيرة من الخميرة، ونخلطهما جيدا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر وملعقة من النشا، ويتم خلط المكونات مرة أخرى جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.
- وضع الخليط على الخدين ونتركه لمدة 30 دقيقة.
- القيام بتنظيف الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الخلطة 3 مرات في الأسبوع.

خلطة الترمس المطحون والحلبة المطحونة
طريقة التحضير والتطبيق:
- وضع ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- خلط المكونات جيدا حتى يصبح خليطا ناعما كريميا، ونضع الخليط على الخدين ونتركه لمدة 30 دقيقة، ينظف الخليط بالماء الدافئ، ونكرر الخلطة مرة واحدة كل يومين.

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