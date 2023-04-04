«التول» يتربع على عرش فساتين الزفاف 2023

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف قماش «التول» بفخامته وسحره الخاص، ولذلك يعتبر من أكثر أقمشة الموضة لدى العرائس في فساتين الزفاف، حيث تكون التنورة منفوشة وتمنح العروسة إطلالة مبهرة، وسوف نطلعك على أحدث موديلات فساتين زفاف تول لعروس 2023 لتجدي ثوب أحلامك من بينها.

قدمت عديد الماركات موديلات فساتين زفاف «التول» لعروس 2023 بقصات منفوشة تتسم بالفخامة، والتي عادة ما تكون طويلة، لتحاكي فساتين أميرات ديزني بإطلالة أخاذة وفقا لموقع «الجميلة».

أيضا برزت بعض موديلات فساتين زفاف «التول» بقصات ناعمة وبسيطة، ويمكن أن تتسع قليلا من أسفل، ولكنها ليست مثل فساتين زفاف سندريلا المنفوشة للغاية.

صيحة أخرى رائجة لعروس 2023، وهي فساتين الزفاف بالتنورة «التول» الطبقات، والتي تتسع تدريجيا من أسفل، وتتميز هذه الفساتين بالفخامة.

قد يمزج المصمم بين قماش «التول» والتطريزات البراقة التي تمنح العروس إطلالة أكثر سحرا وإبهارا، ويمكن أن تظهر التطريزات على المنطقة العلوية من الفستان مع تنورة تول ناعمة، أو قد تتزين التنورة «التول» نفسها بالتطريزات.

شاهدي معنا بعض صور موديلات فساتين زفاف «التول» لعروس 2023 لتتألقي بإطلالة استثنائية في يومك الكبير.

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)

اختاري فستان زفافك من قماش «التول» الساحر والأنيق (الإنترنت)