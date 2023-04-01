تنت طبيعي للشفاه من التوت والبنجر

القاهرة - بوابة الوسط

تنت الشفاه الطبيعي طريقة رائعة لتلوين الشفايف دون استخدام مستحضرات تحتوي على المواد الكيميائية بالإضافة إلي ثباته فترة أطول من مستحضرات التجميل الأخرى، لذلك نقدم إليكم طريقة سهلة لتحضيره في المنزل والحصول على إطلالة رائعة.

تنت الشفاه بالتوت:

يأتي التوت بألوان مختلفة يمكنك اختيار الدرجة التي ترغبين بها والقيام بهرس 4 حبات من التوت، واستخرجي منها العصير ثم إضافة ملعقة من زيت الزيتون ونصف ملعقة من الفازلين ويخفق جيدا ليعطيكي تنت طبيعيا ثابتا، ويمكنك إضافة اللبن إلي المزيج للتحكم في درجة اللون.