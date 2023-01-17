طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط

المسام الكبيرة تندرج ضمن المشاكل الجمالية المزعجة، التي تسلب المرأة رقتها وأنوثتها، وكبر حجم المسام يرجع أحيانا إلى العامل الوراثي.

إضافة إلى أن البشرة ذات المسام الكبيرة غالبا ما تعاني من زيادة الإفرازات الدهنية، مما يجعل البشرة تبدو دهنية من ناحية وفريسة للشوائب من ناحية أخرى، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

وقد تتمدد المسام الكبيرة بشكل إضافي وتتعرض لالتهابات بكتيرية في حالة انسداد المسام بسبب تعذر تصريف الإفرازات الدهنية.

عناية مضاعفة

وعلى أصحاب المسامات الواسعة تنظيف البشرة بمعدل مرتين يوميا بواسطة غسول في صورة جل، ثم استخدام تونر.

وللعناية الصباحية، ينبغي استخدام مستحضر عناية خفيف ومرطب، يحتوي مثلا على حمض الهيالورونيك، على أن يكون ذا عامل حماية من أشعة الشمس (SPF).

وللعناية المسائية، ينبغي استخدام مستحضرات عناية تحتوي على الرتينول (فيتامين A)؛ حيث إنه يساعد على انقباض المسام الكبيرة، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ويعمل على ضبط الإفرازات الدهنية وإزالة التقرنات من الطبقة العلوية للبشرة.