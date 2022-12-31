رحيل مبتكرة «البانك» يصدم العاملين في مجال الموضة والأزياء

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت فيكتوريا بيكهام، الجمعة، عن حزنهم إزاء وفاة مصممة الأزياء البريطانية، فيفيين ويستوود، وكذلك كان الحال بالنسبة لعدد كبير من المشاهير.

وكتبت مصممة الأزياء ستيلا مكارتني في صفحتها عبر «إنستغرام»: «خسرنا اليوم إحدى الأيقونات النادرات في مجال الأزياء البريطاني»، مضيفة انّ ويستوود «ألهمت مسيرتي المهنية بشجاعتها. هي مَن ابتكر أسلوب البانك».

وكانت عائلة المصممة البريطانية أعلنت، الخميس، وفاتها عن 81 عاما، وفق «فرانس برس».

أسلوب البانك

وفي سبعينات القرن الفائت، انتشر أسلوب البانك الذي عُرفت ويستوود به، وأصبحت مصممة الأزياء البريطانية أحد أبرز الأسماء في مجال الأزياء الراقية، إضافة إلى كونها ناشطة في القضايا السياسية والبيئية.

وكتبت فيكتوريا بيكهام «انا حزينة لتلقي خبر وفاة المصممة البارزة والناشطة فيفيين ويستوود».

وقال منسّق الملابس الفرنسي جان شارل دو كاستيلباجاك إنّ «فيفيين ويستوود كانت تطمح إلى تغيير عاداتنا من خلال تغيير العالم»، مشيراً إلى أنّها كانت «امرأة مذهلة وشُجاعة وذات قناعات راسخة».

- رحيل مصمم «فويتون» و«أوف وايت»

وأضاف إنّ «قوّتها كانت تتمثل في أنها لم تكن تعمل فقط في مجال الازياء، بل كانت تستهدف الضمائر» مشيراً إلى أن «معركتها الكبيرة للدفاع عن جوليان أسانج أعطته دفعاً للاستمرار». وتولّت ويستوود تصميم فستان زفاف زوجته ستيلا أسانج التي عبّرت عبر تويتر عن حزنها لوفاة المصممة البريطانية.

اما منظمة «بيتا» المُدافعة عن حقوق الحيوان، فذكّرت بأنّ ويستوود كانت من أوائل المتخلّين عن الفراء. وشاركت في حملة للمنظمة «دعت فيها الجميع إلى أن يصبحوا نباتيين بهدف توفير المياه والحفاظ على الحيوانات».

أما مارك جيكوبس، وهو من أبرز الأسماء في مجال الموضة أيضاً، فكتب إنّ «أسلوب ويستوود مذهل، وكانت المصمّمة تقدّم ابتكارات مبهرة تنطوي على معانٍ».

ومن بين أبرز تصاميم ويستوود، فساتين الأعراس في مسلسل «سكس أند ذي سيتي».

كانت عبقرية

وأشارت كيم كاترال عبر «إنستغرام» إلى أنّ ويستوود «كانت عبقرية ولم تتخلّ قط عن عزيمتها»، لافتةً إلى أنّ المصممة البريطانية ويستوود ساعدتها في إحدى المرات عندما واجهت وضعاً طارئاً يتعلّق بفستانها.

وكتبت كاترال عبر إنستغرام «لن أنس قط لطفها آنذاك وإنقاذها الموقف. ارقد بسلام فيفيين. أنت أسطورة».

أما عارضة الأزياء الشهيرة كلوديا شيفر، فكتبت إنّ «صوت ويستوود المميّز لا بديل عنه وسنشتاق له».

ووصف رئيس بلدية لندن صادق خان ويستوود بأنها «رمز للإبداع وساهمت بجعل المملكة المتحدة في طليعة الأزياء العصرية».