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الموز والحليب لمنع تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 04:55 مساء
الموز والحليب لمنع تساقط الشعر
بعض العلاجات الطبيعية التي تقضي على مشكلة تساقط الشعر وتعيد للشعر كثافته (الإنترنت)
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تساقط الشعر المفرط مشكلة لا يمكن تجاهلها، وغالبًا ما تسبب القلق وتؤثر على الثقة بالذات، خاصة بالنسبة للنساء لكن إذا تم تشخيص الحالة بشكل صحيح، يمكن بسهولة علاج تساقط الشعر باستخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية والفعالة.

هناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، بعضها خارجي بسبب ممارسات تضر الشعر، والبعض الآخر يعود إلى الصحة الداخلية للجسم، لأن نقص بعض العناصر الأساسية ربما يؤثر مباشرة على صحة الشعر، يجب تحديد سبب المشكلة أولًا لتحديد الطريقة المناسبة للعلاج، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تقضي على مشكلة تساقط الشعر وتعيد للشعر كثافته ونموه الطبيعي تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

البيض والحليب 
- البيض مليء بالبروتينات وفيتامين ب اللازم لصحة الشعر، كما أن صفار البيض يمكن أن يحفز نمو الشعر من خلال تعزيز الخلايا كذلك ما يميز هذا الماسك أنه مناسب لجميع أنواع الشعر. 
المكونات وطريقة التطبيق
بيضة
كوب حليب
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- اخفقي البيضة واخلطيها مع المكونات الأخرى ثم ضعي الخليط على شعركِ وفروة رأسكِ.
- غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة اغسليه بالماء البارد، وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيًا.

الموز 
 - الموز غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية والفيتامينات، مما يجعله علاجًا مثاليًا لتساقط الشعر، بالإضافة إلى ذلك يساعد الموز في تنعيم الشعر، يقلل من قشرة الرأس، يقلل الضرر ويرطب شعركِ. 
المكونات وطريقة التطبيق
2 حبة موز ناضجة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة عسل
- اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على قوام متماسك دون كتل.
- ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك حتى تغطيه بالكامل ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر. 

الزبادي
- أظهرت دراسة أن الزبادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على أطراف الشعر ويعالج التلف، كما أنه علاج فعال في حالة تساقط الشعر، يساعد ماسك الزبادي أيضًا في تعزيز لون الشعر ويمنحه اللمعان. 
المكونات وطريقة التطبيق
كوب زبادي
ملعقة كبيرة من خل التفاح
ملعقة كبيرة عسل
- امزجي المكونات في وعاء وضعي المزيج من الجذور إلى أطراف شعرك واتركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

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