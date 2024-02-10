انطلاق فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أُقيم حفل افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء أمس الجمعة، تحت شعار «أفريقيا كل الألوان»، وحملت اسم المخرج المصري خيري بشارة.

وحضر العديد من النجوم في أجواء تلمس التاريخ المصري القديم من معبد الأقصر، منهم البوركينابية آيا كيتا يارا، ومحمود حميدة، وحسن الرداد وإيمي سمير غانم، وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والأفريقية، بحسب موقع المهرجان.

وتحرك ضيوف المهرجان إلى الحفل عبر مراكبة نيلية فرعونية تحمل اسم «الذهبيات»، وحملت المركبات 32 وفدًا من 30 دولة أفريقية، متجهة إلى معبد الأقصر، أحد أبرز وأقدم المعابد الأثرية.

تضامن مع القضية الفلسطينية

حضرت القضية الفلسطينية في افتتاح المهرجان، إذ ارتدى البعض الوشاح الفلسطيني الشهير، كما بدأ الحفل بتقديم فقرة غنائية عن فلسطين، من أشعار فؤاد حداد وأداء المطربة آية حميدة.

وأكد سيد فؤاد رئيس ومؤسس المهرجان، ليؤكد تضامن الدورة الجديدة من الحدث السينمائي السنوي المقام بالأقصر مع القضية الفلسطينية، كما دان مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وشهد حفل الافتتاح فقرة فنية تحمل اسم شعار المهرجان «أفريقيا كل الألوان»، كلمات وألحان هيثم الخميسي.

وتحدث الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، عن اختلاف وتفرد الأقصر، واصفًا المحافظة بأنها «واحدة من العلامات الأرضية الكبرى»، باختلافها وتميزها الشاخص في أهلها، كما هو شاخص في الآثار الإنسانية التي تحتويها المدينة، والباعثة على الطمأنينة.

وأضاف حميدة أن «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وُلِد كبيرًا، ويستمد بريقه من المدينة التاريخية، متمنيًا أن يظل كبيرًا».

وشهد الحفل تكريم المخرج خيري بشارة، حيث تسلم درع التكريم من محمود حميدة، وأهداه إلى مخرجين زملائه، وهم داود عبد السيد وعلي بدرخان، والراحلين محمد خان، وعاطف الطيب، ورأفت الميهي.

وذكر في كلمته عديد الرموز الفنية ومنهم عبدالوارث عسر، وصلاح أبوسيف، ويوسف شاهين، وعلي الزرقاني، وجلال الشرقاوي، وصلاح التهامي، وحسين القلا، وسامي العدل.