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اقتراب موعد إطلاق الدورة الثانية لـ«محترف الرواية الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:51 صباحا
اقتراب موعد إطلاق الدورة الثانية لـ«محترف الرواية الليبية»
شعار «محترف الرواية الليبية» على «فيسبوك»
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 أعلنت مؤسسة «آريتي للثقافة والفنون»عن قرب موعد انطلاق الدورة الثانية من مشروع «محترف الرواية الليبية» الذي يسعى لمساندة الأدباء الليبيين الجدد لتطوير قدراتهم في فن كتابة الرواية الحديثة.

ودعت المؤسسة من خلال صفحة «محترف الرواية الليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الراغبين في المشاركة الاستعداد وتجهيز المشاركات.

يشار إلى أن «محترف الرواية الليبية» هو أحد مشاريع مؤسسة آريتي للثقافة والفنون، يهدف إلى دعم الأدباء الليبيين الشباب، لتطوير قدراتهم في فن كتابة الرواية الحديثة.

مسابقة مفتوحة لتقديم مشاريع روائية
ويعتمد المشروع على مسابقة مفتوحة لتقديم مشاريع روائية، لاختيار أفضل ثلاث منها، وفاز في الدورة الأولى كل من رجاء سعد موسى، وسراج الدين الورفلي، وشكري ميدي اجي. من أصل 46 متقدم للمنحة.

مؤسسة «أريتي» تعلن نتيجة مسابقة «محترف الرواية الليبية»
إطلاق «محترف الرواية الليبية» لمساندة الأدباء الجدد

وسينال الفائزون في المسابقة دعماً مادياً وفنياً لإنجاز أعمالا ًمميزة قابلة للنشر.

يذكر أن الدورة الأولى للمحترف كانت في سبتمبر 2022. وأعلن عن الفائزين في ديسمبر 2022، كما رشحت لجنة التقييم ثلاثة متقدمين للائحة الشرف، وهم: يقين عزالدين الأنقر، فاطمة كمال الزرقاني، محمد عادل حمودة

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