حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون

القاهرة - بوابة الوسط

استعرت حرب الأخوة قضائياً وإعلامياً بين أبناء الممثل آلان ديلون، إذ يكيل أحدهم الاتهامات للآخر، فيما يؤكد كلّ منهم أنه يريد حماية نجم السينما الفرنسية البالغ 88 عاماً.

وتحت عنوان «آلان ديلون، الغروب»، خصصت مجلة «باري ماتش» غلاف عددها الصادر، اليوم الخميس، كما الأسبوع الفائت، لهذه المعركة بين الأبناء الثلاثة للنجم الذي تدهور وضعه الصحي منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2019، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتهم نجلا ديلون أنتوني (59 عاماً) وآلان فابيان (29 عاماً) عبر صفحات المجلة، بفارق سبعة أيام، اختهما أنوشكا (33 عاماً) بأنها تتلاعب بوالدهم وأخفت عنهما وضعه الصحي.

ورأى أنتوني ديلون أن أخته غير الشقيقة ترغب في إعادة النجم إلى سويسرا تجنباً لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.

إلا أن أنوشكا اعتبرت أن أنتوني وآلان فابيان يعرّضان حياة الممثل للخطر، مؤكدة أن «السبب الوحيد» الذي جعلها ترغب في إحضار بطل فيلمي «لا بيسين» و«غيبار» إلى سويسرا هو تمكينه من استكمال علاجه فيها.

وكرر آلان فابيان، مساء أمس الأربعاء، هجومه على أنوشكا، مشيرا في مقابلة مع «باري ماتش» إلى أن ثمة علاقة مميزة بينها وبين آلان دولون الملقّب «الساموراي». وقال «لن نتكاذب. لقد كانت دائماً المفضلة لديه، وقد تحكمت به وتتوصل دائماً إلى تحقيق أهدافها. يمكننا أن نتحدث تقريباً عن سيطرة».

وتحدث أيضاً عن وضع والده فقال «أحياناً يكون حاضراً (ذهنياً)، وأحياناً يكون في مكان آخر، تارة يكون مدركاً، وتارة ينسى، يلجأ إلى أفكاره. في أغلب الأحيان، لا يمكن معرفة ما يدور في رأسه».

وعلى المستوى القضائي، رفع آلان فابيان في 22 ديسمبر الفائت دعوى على أنوشكا بتهمة «استغلال ضعف» والدهما.

أما أنتوني فأعلن هو الآخر عبر «باري ماتش» أنه قدّم بلاغاً للشرطة بحق شقيقته أنوشكا، متهماً إياها بعدم إبلاغه بأن والدهما «خضع لخمسة اختبارات للقدرات المعرفية» بين عامي 2019 و2022، وأنه «لم ينجح في أي منها».

وفي حديث لشبكة «سي نيوز» التلفزيونية، انتقد أنتوني ديلون أخته لرغبتها في «إعادة» والدهما إلى سويسرا التي نال جنسيتها عام 1999، لتجنب دفع «ضريبة ضخمة» بعد وفاته، رغم رغبة النجم، على قول أنتوني، في قضاء نهاية حياته في منزله في دوشي، على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من باريس.

- أنوشكا ديلون: أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة

- آلان ديلون يعتزم مقاضاة نجله أنتوني بعد تصريحات مسيئة للإعلام

- النجم الفرنسي آلان ديلون في وضع صحي «متدهور»

وتقترن المعركة القضائية والإعلامية بين الأبناء الثلاثة بضجة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر آلان فابيان الأحد عبر إنستغرام، ما وصفه بأنه تسجيل لمكالمة هاتفية بين والده واخته، يُسمع فيها صوت امرأة تحادث رجلا مخاطبة إياه بعبارة «أبي».

وتقول «ثمة من يعتقد أنك معتوه، وأنني حقيرة تتلاعب بوالدها».

وقف العلاج عن ديلون

إلا أن أنوشكا اعتبرت أن من يُعرّض حياة والدها للخطر هما أخواها، من خلال وقفهما علاجه الذي وصفه له طبيب سويسري.

ردت على أنتوني قائلة: «أنا ابنة والدي، ولست ابنة محفظة»، مؤكدة أنها لم تكذب بشأن نتائج فحوصه الطبية، موضحة أن أخاها «يعارض بشدة» إجراء فحص طبي للنجم حُدد أغسطس موعداً له.

وأمس الأربعاء، أرسل المحامي كريستوف أييلا الذي يؤكد أنه وكيل آلان ديلون، وهو ما يطعن فيه جزء من العائلة، تقريرا إلى المدعي العام في مونتارجي (جنوب باريس) عن «تعريض الممثل للخطر»، على ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة «فرانس برس»، مؤكدا ما نشرته في هذا الصدد صحيفة "لوفيغارو".

ممثل خاص لحماية الممثل

وطلب المحامي «الشروع بصفة الاستعجال في إجراءات تأمين حماية قضائية (وهي أقل من الوصاية) من خلال تعيين ممثل خاص لحماية الممثل، تتمثل مهمته في تمكين طبيبه السويسري من زيارة فرنسا.

وأعلن أييلا الأسبوع الفائت، بعد مقابلة أنتوني مع «باري ماتش»، أن آلان ديلون أبلغه «عن صدمته البالغة إزاء نشر الغسيل الإعلامي من جانب نجله أنتوني»، وأنه سيقاضيه بتهمة التشهير.

وشكك آلان فابيان في هذه الرواية، وأكد عبر قناة «بي إف إم تي في» الأربعاء أن آلان ديلون لم يرفع أي دعوى، معتبراً أن الأمر لا يعدو كونه مناورة دبرتها أخته.