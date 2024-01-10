منح جائزة أوسكار فخرية لسيد الكوميديا في هوليوود مل بروكس

القاهرة - بوابة الوسط

تسلّم المخرج الأميركي مِل بروكس البالغ 97 عاما جائزة أوسكار فخرية، أمس الثلاثاء، عن مجمل أعماله، بعد أكثر من نصف قرن على نيله جائزة الأوسكار الوحيدة عن فيلمه «ذي بروديوسرز» الذي يتناول هتلر بطريقة ساخرة.

وأشار سيد السينما الكوميدية في هوليوود مازحاً خلال أمسية احتفالية إلى أنه يشعر بالندم على مصير جائزة الأوسكار التي نالها سابقاً عن أفضل سيناريو أصلي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال المخرج الذي تناول أيضاً التعصب العنصري في أفلام أخرى من بينها «اشتقت كثيراً (إلى الجائزة). لم يكن ينبغي أن أبيعها»، وأضاف «لن أبيع هذه، أقسم بالله».

وتسلّم مِل بروكس تمثال الأوسكار الفخري خلال الاحتفال بتوزيع جوائز «غافرنرز» التي تمنحها أكاديمية فنون السينما وعلومها سنوياً لأربعة من قدامى الفن السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار عادية.

جائزة للممثلة أنجيلا باسيت

وأُعطيت جائزة مماثلة للممثلة أنجيلا باسيت (64 عاماً) التي رُشحت للأوسكار مرتين، واشتهرت بتجسيدها شخصيتي المغنية تينا تورنر في فيلم السيرة الذي يحمل الاسم نفسه عام 1993 في فيلم «واتس لاف غات تو دو ويذ إت» والملكة راموندا في الجزء الثاني من فيلم «بلاك بانثر: زاماندا فوريفر» عام 2022.

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وإذ أشارت أنجيلا باسيت إلى أنها ثاني ممثلة سوداء فحسب تفوز بجائزة أوسكار فخرية بعد سيسلي تايسون، وجهت تحية إلى رائدات هوليووديات سوداوات أخريات من بينهن هاتي مكدانييل التي نالت جائزة أوسكار عام 1940 عن فيلم «غان ويذ ذي ويند»، ولم تتبعها الممثلة ووبي غولدبرغ إلا بعد نصف قرن.

وقالت أنجيلا باسيت «أمنيتي هي أن نترك هذه الصناعة وهي أغنى وأكثر طليعية وشمولاً مما عرفناها».