«لوكاس فيلم» تعلن تقديم فيلم بشخصية «بايبي يودا» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «لوكاس فيلم» الثلاثاء أنها ستنتج في القريب فيلم لشخصية «بايبي يودا» يتولى إخراجه جون فافرو الذي سبق أن أخرجَ «ذي ماندالوريان» لينضم بذلك إلى مجموعة الأعمال المتمحورة على «حرب النجوم» بالشاشتين الكبيرة والصغيرة.

واكتسبت شخصية «بايبي يودا» في السنوات الأخيرة شهرة واسعة في عالم «ستار وورز» بفضل مسلسل «ذي ماندالوريان» والذي تابع المشاهدون فيه مغامرات صداقة صائد الجوائز الغامض دين دجارين مع كائن أخضر صغير يُدعى «غروغو» كُلِّف تسليمه إلى زبون شرير، حسب وكالة «فرانس برس».

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وسرعان ما حصد هذا الكائن الفضائي الأخضر ذو الأذنين المدببتين الضخمتين والعينين السوداوين الكبيرتين المحببتين إعجاب المشاهدين الذين أطلقوا عليه عبر شبكات التواصل تسمية «بايبي يودا»، لكونه من النوع نفسه الذي تنتمي إليه شخصية «غراند ماستر يودا» في أفلام «ستار وورز» الأساسية.

وأعرب فافرو في بيان عن حماسته لفكرة نقل الماندالوريان وتلميذه «غروغو» إلى الشاشة الكبيرة، ولم يتضح بعد ما إذا كان بيدرو باسكال الذي أدى دور الماندالوريان في المسلسل سيجسّد في الفيلم أيضاً شخصية صائد الجوائز.

وكذلك لم يُحدد إلى الآن موعد رسمي لطرح الفيلم الطويل.

إيرادات تجاوزت المليار دولار

وكان آخر فيلم سينمائي ضمن عالم «حرب النجوم» العام 2019 بعنوان «ستار وورز: ذي رايز أوف سكاي ووكر» والذى حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار في مختلف أنحاء العالم، رغم المقالات النقدية السلبية عنه.

وأُعلنت مذاك مجموعة مشاريع أفلام لم يُعرف ما إذا كانت ستنفذ فعليا، وصُرِف النظر من دون ضجة عن أفلام عُهد إخراجها في البداية إلى كيفن فايغي الآتي من عالم «مارفل» وباتي جينكينز «ووندر وومن».

ويُعتقد أن أفلاما أخرى يتولى إخراجها مثلاً تايكا وايتيتي أو جيمس مانغولد، لا تزال في طور الإعداد، إضافة إلى شريط يُتوقع أن تتولى فيه ديزي ريدلي مجدداً دور راي، بطلة ثلاثية «ديزني» الأخيرة.

ومن المقرر وفقا لجدول «ديزني» الزمني طرح فيلم «ستار وورز» المقبل في مايو 2026.