باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتح «شارع ديفيد بووي» رسميا الإثنين في الدائرة 13 مدينة باريس في أول تكريم للمغني نجم موسيقى الروك ديفيد بووي بعد ثماني سنوات من وفاته.

وقال جيروم كوميه رئيس بلدية الدائرة 13 أثناء كشفه لافتة الشارع «تحيا موسيقى الروك، وتحيا موسيقى البوب، ويحيا ديفيد بووي، وتحيا باريس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأطلق كوميه وهو من محبّي بووي، فكرة تسمية الشارع على اسم المغني مطلع العام 2020، وحصل على موافقة مدينة باريس في وقت لاحق من العام نفسه، وكان هذا الشارع الذي يمتد 50 مترا، معروفا لمسؤولي التخطيط المدني باسم «VoieDZ/13».

- عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»

- رغم رحيله.. ديفيد بووي يُكافأ بجوائز «بريت أواردز»

وتوفي بووي في 10 يناير 2016 بعد معاناته سرطان الكبد، وكان سيبلغ 77 عاما الإثنين، وهو أحد أبرز موسيقيي القرن العشرين وأكثرهم بيعا.

ومن بين أبرز أغنياته وألبوماته «زيغي ستاردست أند ذي سبايدرز فروم مارس» و«لتس دانس» و«تشاينا غيرل».

وأوضح جيروم سولينييه الذي كتب سيرة حياة المغني، أن بووي أعلن في العاصمة الفرنسية حبه لعارضة الأزياء إيمان على متن قارب على نهر السين وقد تزوجا في العام 1992.