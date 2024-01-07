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اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الكوني بعامه الماسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:46 صباحا
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الكوني بعامه الماسي
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الأديب الليبي إبراهيم الكوني بعامه الماسي. 6 يناير 2024. (الإنترنت)
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زار أمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية الكاتب السياسي أحمد المسلماني الأديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني في دبي، أمس السبت، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الماسي. 

وقال المسلماني في بيان للأمانة العامة لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا «سعدت بزيارة الأديب الليبي الكبير الأستاذ إبراهيم الكوني في دبي بصحبة الكاتب والروائي الأستاذ عمر الأنصاري، ولحسن الحظ فإن الزيارة تواكبت مع بلوغ الأديب العالمي عامه الماسي الخامس والسبعين».

وتابع المسلماني «أبلغت الأستاذ الكوني تقدير واحترام الأمانة العامة لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لمشروعه الأدبي ورحلته الفكرية،  كما قدمت له الدعوة لزيارة مصر في أقرب وقت.

من جانبه أشاد الكوني بدور اتحاد الكتاب وطموحات الأمانة العامة، وتحدث عن زياراته السابقة لمصر ولقائه الشهير في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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وولد إبراهيم الكوني في مدينة غدامس غرب ليبيا، وتخرج في معهد جوركي للآداب في موسكو، ثم عمل بالسلك الدبلوماسي الليبي، وعاش فترة طويلة من حياته في سويسرا، كما اختارته مجلة لير الفرنسية من بين أفضل خمسين روائيًا عالميًا معاصرًا، وتُرجمت أعماله للعديد من اللغات الأجنبية، كما حاز العديد من الجوائز الدولية. 

 اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا 
يشار إلى أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا تأسس  عام ١٩٥٨ في سريلانكا، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا، وانضمت إليه أميركا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام ٢٠١٣، وحينما تولى الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلى القاهرة . 

وشهد الاتحاد دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي، الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي .

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