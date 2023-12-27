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إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 11:04 مساء
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو قرارا بإنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء تحت مسمى «فرقة بنغازي الوطنية للموسيقى». 

ونص القرار رقم 85 لسنة 2023 في مادته الثانية، على أن تعمل فرقة بنغازي من خلال إبداعاتها ونتاجاتها في مجالات فنون الموسيقى والغناء، على إحياء الموروث الوطني وتطويره ونشره وحفظه والارتقاء بالذائقة الفنية للإنسان الليبي، وفقا لصفحة المؤسسة الليبية للإعلام على موقع التواصل الاجتناعي «فيسبوك».

نقل الإبداع الموسيقي والغنائي الليبي إلى العالمية
وأضاف القرار أنه من مهام الفرقة «اكتشاف وتدريب الموهوبين حرصا على تواصل الأجيال والمحافظة على الهوية الفنية الليبية بأبعادها الإنسانية والوطنية، ونقل الإبداع الموسيقي والغنائي الليبي من رحاب المحلية إلى آفاق العالمية، وذلك مساهمة في حفظ الكيان الليبي والكينونة الليبية بهوياته ومكوناته».

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وفي مادته الثالثة، نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي لفرقة بنغازي الوطنية للموسيقى بالمجمع الإعلامي التابع للمؤسسة الليبية للإعلام بمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن تسمية أعضاء الفرقة وقائدها والجهاز الإداري لها وتحديد مكافآتهم، يكون بقرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

قرار بإنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء تحت مسمى «فرقة بنغازي الوطنية للموسيقى». (فيسبوك)
قرار بإنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء تحت مسمى «فرقة بنغازي الوطنية للموسيقى». (فيسبوك)
قرار بإنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء تحت مسمى «فرقة بنغازي الوطنية للموسيقى». (فيسبوك)
قرار بإنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء تحت مسمى «فرقة بنغازي الوطنية للموسيقى». (فيسبوك)
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