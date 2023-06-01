الحكومة المكلفة من «النواب» تقرر إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.. وتكلف محمد بعيو رئاستها

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وتكليف الكاتب والإعلامي محمد عمر بعيو رئاستها.

جاء ذلك خلال اجتماع عادي للحكومة في مقرها بمدينة بنغازي اليوم الخميس، حسب ما جاء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

حل المؤسسة الليبية للإعلام

وفي 15 يونيو العام 2021، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، رقم 579 لسنة 2020 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ووفق القرار، نقلت تبعية قناة ليبيا الوطنية والهيئة العامة للصحافة وقناة ليبيا الرسمية إلى مجلس الوزراء، كما نقلت قناة ليبيا الرياضة إلى وزارة الرياضة، وقناة ليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، فيما نقلت قناة الهداية إلى دار الإفتاء.

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ونص القرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام أن تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لحكومة الوفاق السابق، ومقرها الرئيسي في طرابلس.

وحينها قرر السراج تعيين بعيو في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم (598) لسنة 2020.