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معاوِنة سابقة للممثل الأميركي فين ديزل تقاضيه بتهمة الاعتداء عليها جنسياً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 02:01 مساء
معاوِنة سابقة للممثل الأميركي فين ديزل تقاضيه بتهمة الاعتداء عليها جنسياً
الممثل الأميركي فين ديزل، في كاليفورنيا. 20 مايو 2023 (أ ف ب)
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رفعت معاوِنة سابقة للممثل الأميركي، فين ديزل، الخميس شكوى مدنية أمام المراجع القضائية المختصة في ولاية كاليفورنيا على بطل سلسلة أفلام «فاست أند فوريوس»، اتهمته فيها بالاعتداء عليها جنسياً، وهو ما نفاه النجم بشدة.

وأوضحت المدّعية أستا جوناسون، أن الاعتداء حصل عام 2010 في غرفة فندق في أتلانتا بجنوب شرق الولايات المتحدة، خلال تصوير الجزء الخامس من «فاست أند فوريوس»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت جوناسون بأن فريق الفيلم كان وظّفها للتوّ، وكلّفها بالذهاب إلى الفندق لمساعدة الممثل على مغادرته في الصباح الباكر، متجنّباً صيّادي الصور.

وأضاف نص الشكوى أن «فين ديزل اعتدى عليها جنسياً عندما كانت بمفردها معه في الجناح الفندقي، وتحسس ثدييها وقبّلها. وحاولت جوناسون التحرّر من قبضته، مكررة له القول (لا)»، وأشارت الشكوى إلى أن الممثل حاول بعد ذلك خلع ملابسها الداخلية.

أجبرها على مداعبته
وجاء في الشكوى أيضاً أن المدّعية التي لم تشأ إبقاء اسمها طيّ الكتمان، حاولت بعد ذلك الهرب والاختباء في الحمام، فلحق بها فين ديزل (واسمه الحقيقي مارك سنكلير فنسنت)، ثم أجبرها على مداعبته، قبل أن يثبتها إلى الحائط ويستمني أمامها.

وروَت مقدمة الشكوى، أن شقيقة الممثل ومديرة الشركة التي وظفتها سامانثا فنسنت، أبلغتها هاتفياً في اليوم التالي بالاستغناء عن خدماتها.

وقال وكيل فين ديزل المحامي براين فريدمان، في بيان نشرته مجلة «فرايتي» المتخصصة إن النجم «ينفي قطعياً هذه الاتهامات». وأكد المحامي أنها «المرة الأولى التي يسمع فيها» بما جاء في هذه الشكوى، ملاحظاً أن مقدّمتها «عملت تسعة أيام فحسب» لحساب الممثل قبل 13 عاماً.

وقالت أستا جوناسون إن حركة «مي تو» جعلتها تتشجع على إثارة المسألة، وتمكّنت من رفع الدعوى بفضل قرار القضاء في كاليفورنيا أخيراً تمديد مهل سقوط الحق بمرور الزمن في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية.

وتريد جوناسون الحصول على تعويض عن عطل وضرر لم تُحدَّد قيمته.

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