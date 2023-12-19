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إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 11:47 صباحا
إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة
الممثل الأميركي جوناثان ميجرز خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود 12 مارس 2023 (أ ف ب)
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ينتظر الممثل جوناثان ميجرز، نجم هوليوود الصاعد، النطق بالحكم عليه الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 فبراير بعدما أدين الاثنين بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة خلال محاكمة في نيويورك، وفق وسائل إعلام أميركية.

وقررت استوديوهات مارفل استبعاد ميجرز من دور الشرير والتوقف عن العمل معه في أفلامها وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف لوكالة «فرانس برس».

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ودين الممثل البالغ 34 عاما والذي أدى دور البطولة في فيلم «كريد 3» ولعب دور كانغ في عالم مارفل «ديزني»، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من ستة أشخاص. وجرت تبرئته من تهمتين أخريين.

محامو ميجرز يدفعون ببراءته
وأوقف الممثل في 25 مارس بعد مشاجرة في السيارة مع حبيبته السابقة غريس جباري، التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن، وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجرز ببراءته الكاملة.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجرز اعتاد على ممارسة ضغوط نفسية وعاطفية على صديقته، ما أدى إلى الهجوم في 30 مارس.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها «كريد 3» و«أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا»، و«ماغازين دريمز» الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.

وقبل محاكمته، كان من المقرر أن يظهر في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما «أفنجرز: ذي كانغ دايناستي» و«أفنجرز: سيكرت وورز».

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