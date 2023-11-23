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موسم جديد لـ«دكتور هو» يتولي بطولته نشوتي غاتوا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 03:07 مساء
موسم جديد لـ«دكتور هو» يتولي بطولته نشوتي غاتوا
توني جوردان المعجب بمسلسل «دكتور هو» داخل نموذج من مركبة «تارديس» في حديقة منزله بكانوك وسط إنكلترا، 21 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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يحتفل مسلسل «دكتور هو» الذي عُرض للمرة الأولى على الشاشات البريطانية العام 1963 ويحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة، بالذكرى الستين لإطلاقه، بثلاث حلقات خاصة قبل موسم جديد في السنة المقبلة يتولى دور البطولة فيه للمرة الأولى ممثل أسود هو نشوتي غاتوا.

ويتمحور«دكتور هو»، الذي أوردت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه سلسلة الخيال العلمي ذات العدد الأكبر من الحلقات، على مغامرات شخصيته الرئيسية، وهو كائن فضائي من فئة «سادة الزمن»، قادر على البقاء على قيد الحياة من خلال التجدد في شكل مختلف، حسب وكالة «فراس برس».

ويسافر «دكتور هو» عبر المكان والزمان في مركبته «تارديس» التي سُمّيت كذلك بجمع الأحرف الأولى لعبارة بالإنكليزية تعني الوقت ونسبية الأبعاد في الفضاء، وداخل هذه المركبة أكبر من خارجها، وهي على شكل كشك هاتف الشرطة البريطانية الأزرق الذي كان جزءاً من المشهد البريطاني في تلك الحقبة.

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وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل في 23 نوفمبر 1963 على محطة «بي بي سي»، وتابعها ستة ملايين مشاهد.

وكان توني جوردان (64 عاماً) أحد المعجبين بالمسلسل منذ طفولته، ودفعه شغفه به إلى إقامة نموذج بالحجم الطبيعي من «تارديس» في حديقته منزله.

واعتبر أن الموازنة المحدودة للمسلسل في بداياته كانت أحد عناصر نجاحه في ذلك الوقت. وقال لوكالة «فراس برس» «عندما يتعرض الناس لضغوط مالية، فإن ذلك يجبرهم على أن يكونوا أكثر إبداعاً مما هم عادةً»، مضيفاً «لم يكن متاحاً في البدايات استخدام المؤثرات الخاصة في كل مكان لسبب بسيط هو أن التكنولوجيا لم تكن موجودة أصلاً، وهذا ما حفّزهم على إيجاد شيء من شأنه أن يأسر خيال الناس».

وقررت «بي بي سي» العام 1989 إنهاء المسلسل الذي ما لبث أن عاد سنة 2005 تحت قيادة المنتج وكاتب السيناريو راسل ت. ديفيز.

ومن المقرر عرض ثلاث حلقات خاصة في الذكرى الستين، أولها مساء السبت على شاشتَي «بي بي سي» و«ديزني+». وتشهد هذه الحلقات عودة الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت الذي أدى دور «دكتور هو» بين العامين 2005 و2010.

وبعد الحلقات الثلاث الخاصة، سيصبح البريطاني نشوتي غاتوا الذي عُرف بدوره في مسلسل «سكس إيديوكيشن» الممثل الخامس عشر وأول أسود يجسّد شخصية «دكتور هو»، خلفاً للممثلة البريطانية جودي ويتاكر التي كانت أول امرأة تتولى الدور.

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