جيمين وجونغ كوك من فرقة «بي تي إس» الكورية يلتحقان بالخدمة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

ينضم الثلاثاء عضوان جديدان هما جيمين وجونغ كوك من فرقة الكاي بوب «بي تي إس»، إلى النجوم الخمسة الآخرين في الفرقة الشهيرة للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، وبذلك يتوقف نشاط الفرقة الفني بصورة تامة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن بارك جي مين وجيون جيونغ جوك، الاسمان الحقيقيان للمغنيان، هما آخر عضوين في الفرقة يلتحقان بالخدمة العسكرية التي سيبدآنها الثلاثاء مع تدريب يستمر خمسة أسابيع، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

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والتحق فيما قبل نجمان آخران في الفرقة هما «آر إم» و«في» باشرا خدمتهما العسكرية الإثنين، بعد التحاق سوغا وجايهوب بالخدمة في وقت سابق من العام 2022.

ويُلزَم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنيا تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرا على الأقل.

مورد مؤثر بالاقتصاد الكوري الجنوبي

ولم يعد أي عضو في فرقة «بي تي إس» ناشطا فنيا.

وقال جيمين خلال بث مباشر مع محبيه عبر منصة «ويفيرس» مساء الاثنين «أعتقد أنني سأعتمد كثيرا على جونغ كوك لأننا التحقنا معا»، مضيفا «سأعود بعد إنجاز عمل جيد».

وشكر جونغ كوك في وقت سابق محبيه خلال بث مباشر آخر، موضحا أن حياته كانت حتى اليوم صاخبة.

وأصبحت هذه الفرقة في عشر سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جدا من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية «آرمي».

وأكدت شركة «بيغ هيت ميوزيك» التي تنتج أعمال «بي تي إس» في نوفمبر الماضي أن الأعضاء الأربعة الذين لم يؤدوا بعد التجنيد الإجباري، سيلتحقون بالخدمة قريبا.