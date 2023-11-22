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أربعة أعضاء آخرين من «بي تي إس» يلتحقون بالتجنيد الإلزامي في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 09:04 مساء
أربعة أعضاء آخرين من «بي تي إس» يلتحقون بالتجنيد الإلزامي في كوريا الجنوبية
فرقة الكاي بوب الشهيرة «بي تي إس» خلال حفلة توزيع جوائز غرامي في 3 أبريل 2022 في لاس فيغاس (الولايات المتحدة). (أ ف ب)
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بدأ آخر أربعة أعضاء في فرقة الكاي بوب الشهيرة «بي تي إس» لم يؤدوا بعد خدمتهم العسكرية الإلزامية إجراءت الالتحاق بالجيش الكوري الجنوبي، على ما أعلنت، اليوم الأربعاء، الشركة التي تنتج أعمال الفرقة الشهيرة.

وأصبحت هذه الفرقة السباعية في عشر سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جداً من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية «آرمي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

إلا أن جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنياً ملزمون تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهراً على الأقل، وبعد نقاش دام سنوات حول ما إذا كان أعضاء «بي تي سي» يستحقون إعفاءهم من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء سناً، خدمته في ديسمبر الفائت، وتبعه زميله في الفرقة جايهوب في أبريل، ثم سوغا في سبتمبر.

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أما الأعضاء الأربعة الآخرون آر إم وجيمين وفي (V) وجونغ كوك فيفترض أن يبدأوا خدمتهم قريباً، بحسب شركة «بيغ هيت ميوزيك» التي تنتج أعمال الفرقة. 

وأفادت الشركة بأنها تودّ «إعلام المعجبين بأن آر إم وجيمين وفي وجونغ كوك بدأوا عملية التجنيد في الجيش»، وأضافت في بيان «نطلب منكم الاستمرار في حب آر إم وجيمين وفي وجونغ كوك ودعمهم حتى يكملوا خدمتهم العسكرية».

مخاوف من أن يأخذ آخرون مكانهم
ويتساءل المحللون عن مستقبل الفرقة بعد تسريح أعضائها السبعة من التزاماتهم العسكرية، ويجد بعض نجوم الكاي-بوب صعوبة في استئناف مسيرتهم الفنية بعد تأديتهم الخدمة في الجيش، إذ من السهل أن يأخذ آخرون مكانهم.

وأعلنت «بي تي إس» العام الفائت عن «استراحة» لأنها «منهكة»، ليتسنى لكل من أعضائها الشباب السبعة التركيز على مسيرته الخاصة، ورجّح البعض أن يكون ذلك عائداً إلى التجنيد الإجباري.

لكنّ «هايب» التي تتولى إدارة أعمال الفرقة أعلنت في سبتمبر الفائت أن الأعضاء السبعة جددوا عقودهم معها، مما يوحي أنهم يعتزمون استئناف مسيرتهم الفنية لدى عودتهم إلى الحياة المدنية.

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