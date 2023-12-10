لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب لليوم التاسع على التوالي، تحت شعار «بنغازي الثقافة مستقبل وطن»، حضور العديد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدباء والشعراء والكتاب والإعلاميين،

ويجتذب معرض الكتاب الأطفال من كافة الجهات، وهو ما تجللى في مشاركة عديد المدارس في فعاليات المعرض وذلك بتأدية اللوحات الاستعراضية الوطنية.

المدارس المشاركة في الفعالية

وشاركت في الفعالية التي أقيمت أمس السبت، مدرسة الثريا - بوعطني، ومدرسة الأمل الكبير - الكيش، ومدرسة المنذر - الكويفية بقيادة الفنّان (مصطفى ميكي) بعديد من اللوحات المعبرة بحضور جمهور المعرض والزائرين.

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يقام معرض بنغازي للكتاب في شارع مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية، المتفرع من طريق النهر، بمدينة بنغازي، ويستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر.

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

تلاميذ المدارس يؤدون لوحات استعراضية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب. في 9 ديسمبر 2023. (فيسبوك)