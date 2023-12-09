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الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 06:05 مساء
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب (صور)
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
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تتواصل بمدينة بنغازي فعاليات معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2023، بمشاركة أكثر من 120 دار نشر عربية وليبية، و12 دار نشر ليبية، وسبع جامعات ليبية، وتنظمه وترعاه وزارة الدفاع بالحكومة الليبية وإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية.

ويشمل المعرض هذا العام مئة ألف عنوان، ويقام تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن». ومن المقرر أن يتواصل المعرض حتى الـحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
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وبرزت من خلال المعرض وجوه الطفولة المشرقة وهي تقبل على عناوين الكتب المعروضة، وتنتقي منها ما يناسبها، ومنها أشبال وشبلات الفرقة الرابعة زهرات بمفوضية الكشافة والمرشدات بنغازي.

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
وقام رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو بزيارة المعرض، أشاد بمستوى التنظيم والإدارة والفعاليات التي أكدت حب أبناء ليبيا بمختلف أجيالهم للقراءة وتعلقهم بها وحرصهم على المعرفة وما أضافه المعرض الدولي للكتاب من بهاء لمدينة بنغازي البهية الأبية الآمنة، وفق مكتب الإعلام والتواصل بالمؤسسة الليبية للإعلام على «فيسبوك».

الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
الفرقة الرابعة بمفوضية الكشافة والمرشدات في معرض بنغازي للكتاب. (فيسبوك)
رواد المعرض من اليافعين يطالعون الكتب وينتقون ما يناسب ميولهم. (فيسبوك)
رواد المعرض من اليافعين يطالعون الكتب وينتقون ما يناسب ميولهم. (فيسبوك)
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