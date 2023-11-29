تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، عن إطلاق النسخة الثانية عشرة من المهرجان الوطني للفنون المسرحية تحت شعار «غدا سيزهر الليمون».

جاء ذلك في الموتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة بمقر قناة ليبيا الوطنية بالعاصمة طرابلس للإعلان.

ويمثل الحدث عودة الحياة إلى النشاط المسرحي في ليبيا بعد انقطاعه لسنوات، بمشاركة 18 فرقة مسرحية من أنحاء ليبيا.

وكشف أبوقندة أن المهرجان سيمتد من 12 حتى 23 ديسمبر القادم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن العروض التي سيشملها المهرجان تعكس الثقافة الفنية المحلية من مختلف مناطق ومدن البلاد على الرغم من إبداء عدد من الدول رغبتها في المشاركة في المهرجان.

- تشكيل لجنة عليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية.. ومسابقة لـ«تصميم شعار»

- إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»

-انطلاق الدورة السادسة لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي 15 نوفمبر المقبل

من جانبه، أعلن مدير المهرجان أنور التير الشعار الرسمي للمهرجان الوطني للفنون المسرحية في نسخته للعام 2023، موضحا أن فعاليات المهرجان سترتكز على الندوات الثقافية التي يديرها نخبة من الفنانين الليبيين، إضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل وعدد من الأنشطة الثقافية المصاحبة للمهرجان.

وبينت اللجنة، أن المعلومات حول المسرحيات والفرق المشاركة ستتضمنها لوحات متنقلة متجولة داخل الشوارع والميادين للإعلان عن موعد انطلاق المهرجان، إضافة لاستغلال الشاشات المضيئة في الميادين.

مشاركة فرقة درنة للفنون المسرحية

وكشفت اللجنة عن مشاركة فرقة درنة للفنون المسرحية بتقديم عرض مسرحي، ما يدلل على أن مدينة درنة ستظل مدينة الثقافة والفنون، كما ستشارك في المهرجان عروض حول صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

كما أكد رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان عطية باني، أن قناة ليبيا الوطنية باعتبارها الراعي الرسمي للمهرجان ستخصص مساحة لعرض برنامج يومي يستضيف نجوم المسرح والسينما وكبار الفنانين الليبيين والنقاد، بالإضافة إلى إصدار صحيفة تواكب وتوثق فعاليات المهرجان تحت اسم «الركح».