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تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:49 مساء
تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية
صورة من فيديو المؤتمر الصحفي للجنة العليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية، الذي عقد اليوم الأربعاء 29 نوفمبر. (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، عن إطلاق النسخة الثانية عشرة من المهرجان الوطني للفنون المسرحية تحت شعار «غدا سيزهر الليمون».

جاء ذلك في الموتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة بمقر قناة ليبيا الوطنية بالعاصمة طرابلس للإعلان.

 ويمثل الحدث عودة الحياة إلى النشاط المسرحي في ليبيا بعد انقطاعه لسنوات، بمشاركة 18 فرقة مسرحية من أنحاء ليبيا.

وكشف أبوقندة أن المهرجان سيمتد من 12 حتى 23 ديسمبر القادم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن العروض التي سيشملها المهرجان تعكس الثقافة الفنية المحلية من مختلف مناطق ومدن البلاد على الرغم من إبداء عدد من الدول رغبتها في المشاركة في المهرجان.

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من جانبه، أعلن مدير المهرجان أنور التير الشعار الرسمي للمهرجان الوطني للفنون المسرحية في نسخته للعام 2023، موضحا أن فعاليات المهرجان سترتكز على الندوات الثقافية التي يديرها نخبة من الفنانين الليبيين، إضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل وعدد من الأنشطة الثقافية المصاحبة للمهرجان.

وبينت اللجنة، أن المعلومات حول المسرحيات والفرق المشاركة ستتضمنها لوحات متنقلة متجولة داخل الشوارع والميادين للإعلان عن موعد انطلاق المهرجان، إضافة لاستغلال الشاشات المضيئة في الميادين.

مشاركة فرقة درنة للفنون المسرحية 
وكشفت اللجنة عن مشاركة فرقة درنة للفنون المسرحية بتقديم عرض مسرحي، ما يدلل على أن مدينة درنة ستظل مدينة الثقافة والفنون، كما ستشارك في المهرجان عروض حول صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

كما أكد رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان عطية باني، أن قناة ليبيا الوطنية باعتبارها الراعي الرسمي للمهرجان ستخصص مساحة لعرض برنامج يومي يستضيف نجوم المسرح والسينما وكبار الفنانين الليبيين والنقاد، بالإضافة إلى إصدار صحيفة تواكب وتوثق فعاليات المهرجان تحت اسم «الركح».

 اللجنة العليا للمهرجان
أصدر رئيـس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، في سبتمبر الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للمهرجان الوطني للفنون المسرحية للدورة الـ12.ونص على أن يكون فتحي محمد كحلول رئيسًا شرفيًا للمهرجان، وأنور فرج التير مديراً له، وحسن علي فرحات رئيس لجنة الاستقبال والضيافة، ومنيرة سالم سعد رئيسة لجنـة العروض، وعلي مفتاح الشول رئيس اللجنة الفنية، وعطية حسين باني رئيس اللجنة الإعلامية، وعلي موسى الفلاح رئيس اللجنة الثقافية، وحمزة علي ابورقيبة رئيس اللجنة المالية، ومروة عمران عثمان مقـرر الجنة.

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