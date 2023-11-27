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ريتا أورا تحتفل بعيد ميلادها في بلدها الأم كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 01:26 مساء
ريتا أورا تحتفل بعيد ميلادها في بلدها الأم كوسوفو
المغنية البريطانية ريتا أورا في لندن 23 نوفمبر 2015. (أ ف ب)
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اجتمعت نجمة البوب البريطانية ريتا أورا برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بعد وصولها إلى بريشتينا للاحتفال بعيد ميلادها، في إشارة لتقديرها بلدها الأم الذي غادرته عندما كانت طفلة.
وقالت أورا في مقطع فيديو نشره كورتي عبر منصة «اكس» «هذه طريقة مذهلة لقضاء عيد ميلادي. أبلغ الثالثة والثلاثين، وأعتقد أنني أنجزت أعمالاً ملهمة كثيرة حتى اليوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو نشره رئيس بلدية بريشتينا بيرباريم راما، المغنية وهي تضع يدها على قلبها وتبتسم مباشرة بعد نزولها من الطائرة ووصولها إلى الأراضي الكوسوفية.

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وكان أفراد عائلة أورا، وهم من الإثنية الألبانية، غادروا كوسوفو العام 1991 هرباً من القمع الذي فرضه الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش بعد أن جرّد الإقليم السابق من حكمه الذاتي.

وشكر رئيس الوزراء أورا لأنّها جعلت كوسوفو «فخورة جداً كشعب ودولة»، وقال مازحاً «كان يوم أحد مذهلاً لي. شاهدت مقطع الفيديو مرات عدة للتأكّد من أنه كان حقيقة».

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