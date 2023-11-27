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المعلم محمد مسعود فشيكة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الإثنين 27 نوفمبر 2023, 07:08 صباحا
المعلم محمد مسعود فشيكة
المعلم محمد مسعود فشيكه
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         في مثل هذا اليوم 27/11/1990 رحل عنا المعلم محمد مسعود فشيكة، وهو الذي ولد في قرية الشواهده بمصراته سنة 1904، ويعد من الجيل الذي انتبه مبكرا أن دولة ليبيا لا تقام إلاّ بالعلم، ولذلك عمل بالجهد كله لتحقيق ذلك. حفظ القرآن على يد الفقيه الحاج محمد بن زعبية، ثم درس في كتَّاب التريكي بجامع سيدي التواتي. أتم تعليمه الابتدائي في مدرسة مصراته الابتدائية.

المعلم محمد مسعود فشيكة في البلاط السوري الملكي
وما أن بدأ الاحتلال الإيطالي لطرابلس سنة 1911 حتى  هاجر مع الترك إلى بلادهم في بعثة دراسية، ولما نشبت الحرب العالمية الأولى  سنة 1914  انتقل إلى دمشق وبعد استقلال سوريا من الترك التحق بدورة فنية للبرق والهاتف، ونظرا لبراعته وشهرته انتقل للعمل في البلاط الملكي، ومنه إلى العمل الميداني  سنة 1914 .إبان الانتداب الفرنسي عين مأمورا في (دوما )للخطوط الهاتفية أيام رفعت بك الأيوبي، واشتغل أيضا في مدرسة الناشئة العربية لصاحبها الشيخ محمد الدلاتي، حين كانت بزقاق الخطاب من محلة العمارة، وفيها تعرف على أحد مواطنيه الطرابلسيين، وهو الأستاذ عبد الرزاق الباجقني، وكان مدرسا رسميا بمعارف دمشق.

أول ليبي نال شهادة ثانوية الأزهر
وفي سنة 1926م شدّ الرحال للقاهرة لإتمام تعليمه، فانتسب للأزهر برواق المغاربة؛ ثم نال شهادة ثانوية الأزهر. انتسب رسميا إلى دار العلوم العليا الحكومية وتخرج فيها سنة 1935 بتفوق أشادت به «جريدتي البلاغ الوفدية، والأهرام» في عددهما يوم 19 أكتوبر 1935، مبرزتا أنه أول ليبي يحرز هذه الشهادة المهمة.

محمد مسعزد فشيكة مديرا لمدارس مصراته سنة 1936
وبعد ابتعاد، عن ليبيا، دام أربعة وعشرين سنة (1912 – 1936م) ذهب للقنصلية بالقاهرة لإثبات الجنسية الليبية للسماح بدخوله طرابلس، وبعد متاعب جمة رجع إلى مصراته، وتفاجئ بخبر وفاة والده بتونس بعد كبر سنّه، ووجد شقيقته متزوجة. سنة 1936 عين مديرا لمدارس مصراتة.   سنة 1946 عين مديراً للتعليم الحر في ليبيا، وترأس،وفد ليبيا في المؤتمر الدولي لمحو الأمية، الذي نظمته  (اليونيسكو) بالإسكندرية سنة 1965، مثّلا لليبيا في اللجنة الثقافية. ألف كتباً في التاريخ والتربية الوطنية. 

المعلم محمد فشيكة أول ليبي نال شهاد ثانوية الزهر الشريف
المعلم محمد فشيكة أول ليبي نال شهاد ثانوية الزهر الشريف
دار المدرسة الاسلامية مابين السرايا وسوق المشير بطرابلس
دار المدرسة الاسلامية مابين السرايا وسوق المشير بطرابلس
مدرسو الرعيل الأول في طرابلس
مدرسو الرعيل الأول في طرابلس
من اليمين الاساتذة فؤاد الكعبازي ومحمد مسعود فشيكة ومحمود فرحات ومظفرمصطفى الامير وخلفهم مباشري المدرسة
من اليمين الاساتذة فؤاد الكعبازي ومحمد مسعود فشيكة ومحمود فرحات ومظفرمصطفى الامير وخلفهم مباشري المدرسة
من مؤلفاته
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من مؤلفاته
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