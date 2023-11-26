نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم بيت اسكندر للفنون والثقافة بالمدينة القديمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، الساعة الرابعة والنصف مساءً، معرضا فنيا للفنان التشكيلي الراحل عبدالمنعم بن ناجي تكريما وتقديرا لمشواره الإبداعي.

يأتي المغرض ضمن فعاليات «أيام النوستالجيا» التي أعلنت عنها إدار بيت اسكندر، والتي تهدف للعودة للإرهاصات الأولى في التجريب والتجريد لدى الرعيل الأول من الفنانين التشكيليين.

تميزت أعماله بالبعد عن الجمود

وقالت الصفحة الرسمية لبيت اسكندر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن معرض نوستالجيا للفنان عبدالمنعم بن ناجي «رحمه الله، كان فناناً تشكيلياً طلائعياً ذو فلسفة ورؤية ناضجة، تميزت إبداعاته الفنية في التشكيل والتصوير بالبعد عن التكرار والجمود».

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يذكر أن بيت اسكندر هو مبادرةٌ فردية لافتة، قام بها مصطفى اسكندر، بإعادة تأهيل وصيانة بيت العائلة في المدينة القديمة في طرابلس الغرب، ليحوّله إلى مركز للفنون، يجمع عشاق الفن التشكيلي وأهل الثقافة.