  • Alwasat News
Atwasat

تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 03:41 مساء
تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة
المغني البريطاني إلتون جون يحيي حفلة ضمن مهرجان غلاستونبري في بيلتون البريطانية بتاريخ 25 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

بيعت الأحد في أقل من ساعة تذاكر النسخة 2024 من مهرجان غلاستونبري المقرر انعقادها بين 26 و30 يونيو في جنوب غرب إنجلترا، على ما أعلن منظمو الحدث الموسيقي.

وأعلن القائمون على المهرجان عبر مواقع التواصل أن «تذاكر مهرجان غلاستونبري 2024 بيعت كلها الآن»، مع إبداء «أسفهم» لمن لم يتمكنوا من شراء تذكرة صباح الأحد الذي شهد «تجاوزاً للطلب على العرض بشكل كبير»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويتعيّن دفع 355 جنيها إسترلينيا وخمسة جنيهات إسترلينية كرسم حجز (أي حوالى 447 دولاراً في المجموع) ليتمكّن الشخص من نصب خيمته والاستمتاع بحفلات هذا المهرجان الأسطوري.

بداية مخيبة لـ«ذي مارفلز» على الرغم من تصدره شباك تذاكر هوليوود
محبي إلتون جون يترقبون آخر حفلاته في المملكة المتحدة

ومن المتوقع إعلان برنامج النسخة الـ52 من المهرجان مطلع العام المقبل، لكن وسائل إعلام تحدّثت عن أسماء مشاركة بينها أسماء مادونا ودوا ليبا وكولدبلاي.

22 ألف تذكرة في 25 دقيقة
وبيعت في 25 دقيقة مجموعة أولى من 22 ألف تذكرة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، سعى 2,5 مليون شخص لشراء تذاكر المهرجان في العام الفائت، في حين كانت الأماكن المتوافرة تبلغ 210 ألفاً.

وانتهت نسخة 2023 مع الحفلة البريطانية الأخيرة من جولة إلتون جون الوداعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي

اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان

«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية

فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية
«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه

«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تايلور سويفت ترجئ حفلة في ريو بسبب الحر الشديد بعد وفاة شابة من الحضور
تايلور سويفت ترجئ حفلة في ريو بسبب الحر الشديد بعد وفاة شابة من ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية ...
متحف متروبوليتان نيويورك يستعرض ألف عام من التأثير البيزنطي على الفن الأفريقي المسيحي
متحف متروبوليتان نيويورك يستعرض ألف عام من التأثير البيزنطي على ...
350 ممثلاً ومخرج سينمائي ومغني وشخصيات ثقافية إسبان يدينون في بيان العدوان على غزة
350 ممثلاً ومخرج سينمائي ومغني وشخصيات ثقافية إسبان يدينون في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
المزيد
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
فيلم «ستة أسابيع» المجري يحصد الجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة
فيلم «ستة أسابيع» المجري يحصد الجائزة الكبرى بالمهرجان ......
تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة
تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة...
350 ممثلاً ومخرج سينمائي ومغني وشخصيات ثقافية إسبان يدينون في بيان العدوان على غزة
350 ممثلاً ومخرج سينمائي ومغني وشخصيات ثقافية إسبان يدينون ......
متحف متروبوليتان نيويورك يستعرض ألف عام من التأثير البيزنطي على الفن الأفريقي المسيحي
متحف متروبوليتان نيويورك يستعرض ألف عام من التأثير البيزنطي ......
المزيد