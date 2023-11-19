تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت الأحد في أقل من ساعة تذاكر النسخة 2024 من مهرجان غلاستونبري المقرر انعقادها بين 26 و30 يونيو في جنوب غرب إنجلترا، على ما أعلن منظمو الحدث الموسيقي.

وأعلن القائمون على المهرجان عبر مواقع التواصل أن «تذاكر مهرجان غلاستونبري 2024 بيعت كلها الآن»، مع إبداء «أسفهم» لمن لم يتمكنوا من شراء تذكرة صباح الأحد الذي شهد «تجاوزاً للطلب على العرض بشكل كبير»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويتعيّن دفع 355 جنيها إسترلينيا وخمسة جنيهات إسترلينية كرسم حجز (أي حوالى 447 دولاراً في المجموع) ليتمكّن الشخص من نصب خيمته والاستمتاع بحفلات هذا المهرجان الأسطوري.

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ومن المتوقع إعلان برنامج النسخة الـ52 من المهرجان مطلع العام المقبل، لكن وسائل إعلام تحدّثت عن أسماء مشاركة بينها أسماء مادونا ودوا ليبا وكولدبلاي.

22 ألف تذكرة في 25 دقيقة

وبيعت في 25 دقيقة مجموعة أولى من 22 ألف تذكرة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، سعى 2,5 مليون شخص لشراء تذاكر المهرجان في العام الفائت، في حين كانت الأماكن المتوافرة تبلغ 210 ألفاً.

وانتهت نسخة 2023 مع الحفلة البريطانية الأخيرة من جولة إلتون جون الوداعية.