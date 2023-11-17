دار متروبوليتان في نيويورك تستضيف أوّل عمل أوبرالي بالإسبانية منذ قرن

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى منذ نحو قرن، تعرض دار متروبوليتان في نيويورك بدءاً من الخميس عملاً أوبرالياً باللغة الإسبانية، رغبةً منها في تنويع جمهورها في مدينة يتحدّر ثلث سكانها من أصول أميركية لاتينية.

والعرض الذي تستضيفه الدار هو «فلورنسيا إن ال أمازوناس» عن قصة أوبرالية لمغنية من أميركا الجنوبية تبحث عن حبيبها صياد الفراشات الذي اختفى في غابة الأمازون، وتنطلق شخصية فلورنسيا غريمالدي التي تؤدي دورها مغنية السوبرانو أيلين بيريز المتحدرة من عائلة تهجّرت من المكسيك إلى الولايات المتحدة، في مطلع القرن العشرين على متن باخرة تبحر إلى ماناوس تلك المدينة البرازيلية التي تضم دار أوبرا أسطورية وسط الأمازون، بحسب وكالة «فرانس برس».

مستوحي من أشهر روايات ماركيز

وتولى تأليف «فلورنسيا إن ال أمازوناس» المكسيكي دانييل كاتان لصالح أوبرا هيوستن الكبرى، مع نص أوبرالي لمواطنته مارسيلا فوينتيس-بيرين، تلميذة الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز (1927-2014).

ومع أن العرض معاصر إلا أن طابعه كلاسيكي، فهو مستوحي من رواية «الحب في زمن الكوليرا» لماركيز الحائزة جائزة نوبل للآداب، ويمثل تيار «الواقعية السحرية» الفني، بحسب زيمرمان.

- سابقة تاريخية في «أوبرا متروبوليتان»

- قراصنة معلومات يستهدفون أوبرا متروبوليتان في نيويورك

- الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية

ماري زيمرمان مديرة هذا العمل الذي ابتُكر وعُرض للمرة الأولى في العام 1996 في هيوستن بتكساس، رابع مدينة في الولايات المتحدة تتحدث نسبة كبيرة من سكانها بالإسبانية، تقول في مقابلة مع الوكالة، على هامش تدريب على مسرحية «فلورنسيا»، «من المذهل أن نقدم عملاً جديداً غير معروف للعامة».

وتشير زيمرمان إلى أن محبي الأوبرا يفضلون الأعمال الكلاسيكية وتلك التي تتناول التقاليد.

مشابهة لأعمال بوتشيني

وتقول زيمرمان «إن العرض إيقاعي، ومشابه لأعمال ملحن الأوبرا جاكومو بوتشيني».

وتتطرق القصة أيضاً إلى المعضلة الكلاسيكية بين الحب والنجاح المهني، مع إبرازها ثلاثة أنواع من النساء يجدن أنفسهن على متن باخرة «إلدورادو» التي تبحر عبر حياة برية مورقة.

وعلى خشبة المسرح، يبرز حضور الممثلين الناطقين بالإسبانية وأولئك المتحدرين من أصل أميركي، مما يشكل تمثيلاً جيداً لثلث سكان مدينة نيويورك البالغ عددهم 8,5 ملايين نسمة.

وبالإضافة إلى نجمة السوبرانو أيلين بيريز، تؤدي غابرييلا رييس، وهي ابنة مهاجرين من نيكاراغوا، دور روزالبا، منافسة فلورنسيا

ويتولّى كل من عازفة الميزو سوبرانو الإسبانية نانسي فابيولا هيريرا والتينور الغواتيمالي ماريو تشانغ العزف والغناء في العمل الأوبرالي، بينما أقدم ريكاردو هيرنانديز المولود في كوبا والذي نشأ في بوينس آيرس، على إنجاز الديكور.

وتقول غابرييلا رييس التي تشير إلى أنها تحقق حلمها من خلال تأدية دور روزالبا للمرة الثانية «يشعر الجميع بدفء أميركا اللاتينية»، وتضيف إن «الغناء باللغة الإسبانية مع أميركيين ذوي أصول لاتينية نابع من روحي وهو مختلف بشكل تام عما إذ غنيت بالإيطالية».

«فلورنسيا إن ال أمازوناس» هو ثالث عمل أوبرالي باللغة الإسبانية تتولى دار متروبوليتان إنتاجه خلال قرن، إذ أنها في العام 1926، استقبلت عرض «لا فيدا بريفي» لمانويل دي فالا، بعد عشر سنوات من إنتاجها «غويسكاس» للمؤلف الموسيقي الإسباني إنريكي غرانادوس.

نشاط في إطار رؤية جديدة

ويأتي قرار عرض عمل دانيل كاتان في إطار جهود دار متروبوليتان الرامية إلى الانفتاح على جمهور شاب ومتنوع بصورة أكبر.

وفي سبتمبر، عُرضت أوبرا «ديد مان ووكينغ» التي تستند إلى كتاب يحمل العنوان نفسه بيعت نُسخ كثيرة منه وفيلم نال جائزة أوسكار، وهذا العمل الذي يشكل نداءً أخلاقياً وعاطفياً ضد عقوبة الإعدام مستمد من حياة الراهبة الكاثوليكية هيلين بريجان وعلاقتها الروحية برجل أُعدم في الولايات المتحدة سنة 1984.

وتعرض دار متروبوليتان في نوفمبر «اكس: ذي لايف أند تايمز أوف مالكولم اكس» الذي يتناول حياة الرجل الأسود الذي يُعدّ أيقونة حركة الحقوق المدنية واغتيل عام 1965، بأسلوب يحاكي الحركة المستقبلية الأفريقية.

ويعتبر مدير الدار بيتر غيلب، أن هذه الأعمال الأوبرالية المعاصرة «تتمتع بنفس مكانة روائع القرون الفائتة»، لأنها «تحمل تفاصيل عميقة عن العالم الذي نعيش فيه».