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قراصنة معلومات يستهدفون أوبرا متروبوليتان في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 11:18 صباحا
قراصنة معلومات يستهدفون أوبرا متروبوليتان في نيويورك
صورة أرشيفية لدار أوبرا متروبوليتان (أ ف ب)
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تعرضت دار أوبرا متروبوليتان، في نيويورك، لهجوم معلوماتي عطّل موقعها الإلكتروني وشباك التذاكر ومركز التواصل، حسب ما أعلنت الجمعة.

وذكرت دار الأوبرا المرموقة، في مدينة الفنون والثقافة الأميركية، أنّ «المشاكل في شبكتها» بدأت الخميس، وفق «فرانس برس».

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وأشارت إلى أنّ العروض ستُنظّم كما هو مُقرر، لكنّ أي طلب لشراء تذاكر جديدة أو استبادل أخرى أو استرداد مبالغ مدفوعة، غير ممكن في الوقت الحالي.

ولم تُفد المؤسسة الواقعة في حي راق شمال مانهاتن، بأي توضيح في ما يخص طبيعة الهجوم الإلكتروني.

أوبرا واير
ونقل موقع «أوبرا واير» المتخصص عن المدير العام لدار الأوبرا، بيتر غيلب، قوله في رسالة إلى أعضاء المؤسسة إنّ تحقيقاً فُتح بالحادثة.

ومنذ سنوات، تتعرض شركات ومؤسسات خاصة وعامة وإدارات الحكومية في الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول، إلى هجمات سيبرانية.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الخميس، قانونا للدفاع الوطني يخصّص عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز الأمن السيبراني.

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