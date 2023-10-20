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الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 02:02 مساء
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
أوبرا سيدني. (أ ف ب)
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يحتفل الأستراليون، اليوم الجمعة مساء، بإضاءة مبنى الأوبرا الواقع في ميناء سيدني بالليزر، بمناسبة الذكرى الخمسين لأوبرا سيدني التي أصبحت أحد روائع الهندسة المعمارية العالمية في القرن العشرين.

دشنت الملكة إليزابيث الثانية قاعة الحفلات الموسيقية، قبل خمسين عاما، وكان يزورها أكثر من 11 مليون شخص سنويا، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكن الأوبرا شهدت نشأة معقدة، فمهندسها المعماري الدنماركي يورن أوتزون لم تطأ قدماه المبنى الذي صممه، حيث فاز في عام 1956، بمسابقة متقدما على 232 مرشحا آخر، وفي السنة التالية، انتقل إلى استراليا مع عائلته لبدء المشروع، لكن في 1966، غادر أوتزون ورشة البناء فيما كانت هياكلها شبه مكتملة وترك أستراليا بعد خلافات مع وزير الأشغال العامة في الولاية حول رؤية المشروع وميزانيته وتمويله.

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تولى مهندسون معماريون آخرون إنهاء أعمال البناء وعدّلوا بشكل جذري خططه للقاعات الداخلية لدار الأوبرا، ولم يعد جورن أوتزون إلى أستراليا أبدًا، حيث توفي في كوبنهاغن في عام 2008.

قبل ذلك بعام، أدرجت اليونسكو دار الأوبرا في سيدني على لائحة التراث العالمي  ووصفتها بأنها «تحفة معمارية في القرن العشرين».

استغرق تشييد هذا المبنى المبتكر 14 عاما، وارتفعت تكلفته التي كانت مقدرة في البداية بسبعة ملايين دولار أسترالي، لتصل إلى 102 مليون دولار أسترالي عند انتهاء الأعمال، وجرى تمويل الأعمال بشكل كبير من خلال يانصيب الدولة.

تجربة جريئة وذات رؤية
 تضم «الأشرعة» المقببة المتشابكة، المغطاة بأكثر من مليون بلاطة سويدية الصنع، قاعتين للعروض ومطعمًا، تستند إلى منصة خرسانية واسعة، ويعتبر هذا «الصرح الحضاري العظيم» بحسب اليونسكو «تجربة جريئة وذات رؤية كان لها تأثير دائم على الهندسة المعمارية الناشئة في نهاية القرن العشرين».

وأضافت أنه «يشمل جوانب إبداعية ومبتكرة عدة على صعيد الهندسة المعمارية والتصميم، بنية حديثة كبرى في مشهد بحري، على طرف شبه جزيرة مطلة على مرفأ سيدني».

قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المبنى، روى اثنان من أولاد أوتزون أمام جمهور دار الأوبرا عن التأثير الدائم الذي أحدثه المبنى على أسرتهم وحياة الآخرين، وقالت ابنته لين إنها كانت «تعيسة جدا» لمغادرة أستراليا حين كانت طفلة مع انتهاء عقد والدها بشكل مفاجىء.

روعة التصميم  حالت دون انتحار امرأة
وروى ابنه المهندس المعماري يان متأثرا كيف كتبت امرأة رسالة إلى والده تبلغه فيها كيف استقلّت عبارة عبر ميناء سيدني بنية الانتحار، وبعدما غلبته عواطفه طلب من شقيقته لين أن تكمل رواية القصة، فأكملت لين أن تلك المرأة «رأت صورة دار الأوبرا وقررت ما إذا كان بإمكان شخص ما تجاوز كل هذه الصعوبات وبناء شيء بهذه السحر والرقي، فمن هي لتنتحر؟ ولذا فهي لم تفعل ذلك»

دجاجة في الأوبرا
ففي الثمانينات، جرى تركيب شبكة فوق حفرة الأوركسترا في مسرح جون ساذرلاند بعد أن غادرت دجاجة كانت ضمن عرض أوبرا، المسرح وغطت على عازف تشيلو.

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