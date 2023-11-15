باستخدام الذكاء الصناعي.. فيلم عن حياة الفنانة الفرنسية إديت بياف

القاهرة - بوابة الوسط

يتناول مشروع فيلم من نوع السيرة الذاتية النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف باستخدام الذكاء الصناعي، بعد إطلاق أغنية لفرقة «بيتلز» التي استعانت بهذه التكنولوجيا على ما أفادت الثلاثاء شركة «وارنر ميوزك» والجهات الحائزة حقوق أعمال المغنية.

وذكرت هذه الجهات، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «ما يجرى العمل عليه عبارة عن مشروع تكنولوجي مبتكر وثوري، ستُستخدم فيه تقنية الذكاء الصناعي لإعادة إنشاء صوت بياف وصورتها» موضحا أن «الفيلم مدته 90 دقيقة وتدور أحداثه في باريس ونيويورك بين عشرينات القرن الماضي وستيناته، وسيتم سرده بصوت بياف وسيكشف جوانب من حياتها لم تكن معروفة في السابق».

وأضاف البيان «ستتيح تقنية الذكاء الصناعي التي اعتمدت على مئات من المقاطع الصوتية والصور التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 80 عاماً، إحياء صوت بياف وصورتها لتعزيز الأصالة التي تنطوي عليها قصة حياتها والتأثير العاطفي الناجم عنها».

ويأتي الإعلان عن المشروع في عام تحل الذكرى الستون لوفاة صاحبة أغنية «نو، جو نو روغريت رْيَن» ،ولم يُحدد بعد تاريخ إصدار هذا العمل الذي سيحمل اسم «إديت».

وقالت مصادر مقربة من شركة «وارنر ميوزيك» في فرنسا لوكالة «فرانس برس» إن المشروع هو راهنا في آخر مراحل إنجازه، موضحةً أنه يستند إلى عدد من الصور جرى ابتكارها للاستخدام الداخلي.

وأُطلقت بفضل الذكاء الصناعي في مطلع نوفمبر أغنية لفرقة «بيتلز» بعنوان «ناو أند ذِن».

نسخة مسجلة داخل شقة لينون

وجرى ابتكار الأغنية من نسخة أولية سجلها جون لينون داخل شقته في نيويورك خلال أواخر سبعينات القرن العشرين. وبعد وفاته العام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو العام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.

وقد أتاح الذكاء الصناعي استخراج صوت لينون ودمجه مع نغمات عزفها موسيقيون بينهم جورج هاريسون. وتولى عضوا الفرقة بول مكارتني (81 سنة) ورينغو ستار(83 سنة) إنجاز الأغنية في العام الماضي.