«ناو أند ذِن» تتصدر ترتيب الأغنيات بعد 54 عاما في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت أغنية «ناو أند ذِن» التي قدمتها فرقة «بيتلز» منذ 54 عاما ترتيب الأغنيات في بريطانيا للمرة الأولى منذ تقديمها، وجمعت الفرقة الإنجليزية الشهيرة بفضل الذكاء الصناعي، وأوضحت «أوفيشل تشارتس» أن الأغنية التي طُرحت الخميس، وسجلها جون لينون في الأساس، وأكملها بعد وفاته أعضاء الفرقة الآخرون، تتقدم راهنا على الأغنيات المنافسة، على ما أفادت الأحد المنظمة التي تُعد التصنيف.

ويؤشر هذا الترتيب إلى أن الفرقة الرباعية قد تطيح من الصدارة النجمة الأميركية تايلور سويفت، وتحتل المركز الأول في الترتيب الأسبوعي التالي الذي يُنشر يوم الجمعة المقبل، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتلت الأغنية «ناو أند ذِن» التي تعد الأغنية الثامنة عشرة للفرقة الترتيب، وبدأت الفرقة مجموعة أغانيها بـ«فروم مي تو يو» العام 1963، بينما كانت «ذي بالاد أوف جون أند يوكو» في العام 1969 آخرها، قبل وقت قصير من انفراط عقد المجموعة أبريل 1970.

وأعطت يوكو أونو أرملة جون لينون النسخة التى سجلها في سبعينات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك والتي استند إليها في استنباط «ناو أند ذِن» بعد وفاته العام 1980، لأعضاء الفرقة الآخرين العام 1994.

وأتاحت تقنيات الذكاء الصناعي في الآونة الأخيرة عزل صوت لينون ومزجه مع تسجيلات لمغنين آخرين، من بينهم جورج هاريسون قبل وفاته العام 2001. وتولى استكمال الأغنية وإصدارها العضوان الأحياء بول مكارتني (81 عاما) ورينغو ستار (83 عاما).