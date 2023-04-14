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سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة للمرة الأولى منذ إعلان مرضها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 03:34 مساء
سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة للمرة الأولى منذ إعلان مرضها
النجمة الكندية سيلين ديون، خلال حفلة لها في كيبيك (كندا)، 18 سبتمبر 2019. (أ ف ب)
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أعلنت سيلين ديون الخميس، إطلاق أغنيات جديدة هي الأولى لها منذ أن أعلنت المغنية الكندية في ديسمبر الماضي، أنها تعاني من حالة عصبية نادرة.

ويحمل الألبوم الجديد عنوان «لاف أغاين»، ويتضمن أعمالاً موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه، بينها خمس أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة، وتصدر هذه المجموعة الموسيقية في 12 مايو، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور السينما الكندية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهذا الألبوم الأول منذ ألبوم «كاريدج» الذي أصدرته النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية عام 2019، والتي تظهر على الشاشة في فيلم «لاف أغاين»، إذ تؤدي شخصيتها الخاصة.

«مرض عصبي نادر جداً»
وقالت سيلين ديون في بيان «لقد استمتعتُ كثيراً بصنع هذا الفيلم.. وحصلتُ على امتياز الظهور جنباً إلى جنب مع الممثلين الموهوبين بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي هو هدية سأعتز بها إلى الأبد»، مضيفة «أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة».

وفي شريط فيديو تقرب مدته من خمس دقائق نشرته في ديسمبر، أعلنت سيلين ديون بتأثر واضح عن تأجيل المواعيد الأوروبية ضمن جولتها، متحدثة عن معاناتها من «مشاكل صحية منذ مدة طويلة»، وقالت «شُخّصتُ حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس».

وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضاً من «استخدام أوتارها الصوتية» بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

وكان مقرراً أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في نهاية فبراير الماضي، من جمهورية التشيك.

وأحيت ديون أول 52 حفلة من الجولة قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. ثم أعلنت النجمة الكندية أوائل العام الماضي إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.

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