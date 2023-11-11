رسوم «الغرفة السرية» لمايكل أنجلو أصبحت متاحة للعامّة

القاهرة - بوابة الوسط

يُفتَح في، 15 نوفمبر الجاري، للعامة، قبو في فلورنسا، عبارة عن غرفة تقع تحت كنائس ميديتشي تحتوي على الرسوم التي تركها أسطورة عصر النهضة الثاني مايكل أنجلو على جدرانها بينما كان مختبئا فيها من أحد بابوات الفاتيكان.

عُرفت الغرفة باسم «الغرفة السرية» لمايكل أنجلو تبلغ مساحتها عشرة أمتار بثلاثة، وظلت تستخدم لتخزين الفحم حتى عام 1955، وأوضح المتحف في بيان أن الغرفة «بقيت غير مستخدمة ومقفلة ومنسية لعقود تحت فتحة مغلقة غطيت بالخزائن والأثاث» قبل الكشف عنها عام 1975، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونسب المدير السابق لكنائس ميديتشي مؤرخ الفن باولو دال بوغيتو عدداً من الرسوم التي جرى اكتشافها إلى مايكل أنجلو بوناروتي، ويعتقد دال بوغيتو أن مايكل أنجلو اختبأ من البابا كليمنت السابع في هذه الغرفة لمدة شهرين عام 1530 لأن البابا، وهو أحد أفراد عائلة ميديتشي، كان «غاضباً» منه.

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عمل الفنان كمشرف على تحصينات المدينة خلال فترة الحكومة الجمهورية التي لم تدم سوى فترة قصيرة (1527-1530)، عندما جرى طرد آل ميديتشي من المدينة، وأشار المتحف إلى أن «الرسوم التي لا يزال نقاد الفن يدرسونها، أنجِزَت خلال فترة الانغلاق الذاتي» للفنان، حيث استخدم جدران الغرفة الصغيرة «لرسم بعض مشاريعه».